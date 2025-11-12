La Libertad Avanza aceleró la transición parlamentaria y puso en marcha una instancia de formación para los diputados que debutarán el próximo 10 de diciembre. Con un bloque que será ampliamente mayor —88 integrantes— y que tendrá un papel central en las sesiones extraordinarias, las autoridades libertarias impulsaron una “escuelita” interna para unificar criterios y alinear el trabajo legislativo con la agenda que enviará el Poder Ejecutivo.

"Es importante ponernos tan filosos como sea posible para defender las reformas que se vienen", sostuvo el diputado Lisandro Almirón en X, al publicitar la actividad destinada no solo a capacitar a los nuevos legisladores —muchos de ellos outsiders—, sino evitar nuevos traspiés de cara a la segunda etapa de reformas impulsadas por Javier Milei en el Congreso.

El primer encuentro se realizó en el Anexo A de la Cámara de Diputados y se extendió por tres horas. Allí se repasaron normas básicas de funcionamiento, procedimientos administrativos y pautas de comunicación interna. Según confirmaron a PERFIL fuentes parlamentarias, el clima fue de presentación general y de incorporación de conceptos clave para quienes no tienen experiencia previa en el Congreso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la primera jornada, que comenzó el pasado martes, participaron Gabriel Bornoroni, presidente del bloque; Silvana Giudici, nueva secretaria parlamentaria; el cordobés Gonzalo Roca; Sebastián Pareja; Sergio “Tronco” Figliuolo; Virginia Gallardo, Gladys Humenuk, entre otros. Para muchos fue la primera vez que ingresaron al edificio, un dato que refleja el desafío de integrar a legisladores sin trayectoria previa en la vida parlamentaria. También concurrió la diputada electa Karen Reichardt, quien recientemente había quedado bajo escrutinio al asegurar que no había leído el reglamento (estando a menos de un mes de la asunción del cargo), y que le parecía "tedioso" y "feo para los que no somos grandes lectores".

Congreso: LLA ordena su plan para las extraordinarias y comenzó a reunirse con sus nuevos diputados

La “escuelita” surge después de varios episodios que expusieron falencias del bloque durante el último año parlamentario: intervenciones fuera de reglamento, dudas sobre la dinámica de las comisiones y dificultades para manejar los tiempos del recinto. Las escenas circularon en redes sociales y generaron incomodidad en la conducción del espacio, que busca evitar repeticiones en un verano legislativo que será clave para el programa del Gobierno.

El entrenamiento quedó a cargo del secretario parlamentario Adrián Pagán, un funcionario con larga trayectoria técnica en Diputados y el Senado. Su rol será guiar a los nuevos diputados en los aspectos centrales del reglamento: quórum, mayorías, orden del debate y funcionamiento de las comisiones, donde se procesan los detalles de cada proyecto.

En paralelo, el área de comunicación del bloque pidió prudencia en las declaraciones públicas. La consigna es evitar mensajes que puedan desviarse del programa legislativo que impulsará el Ejecutivo y sostener coherencia con los lineamientos que La Libertad Avanza utilizó en campaña. También se insistió en cuidar las publicaciones en redes sociales para evitar interpretaciones que afecten el clima político.

La capacitación forma parte de una estrategia que comenzó meses atrás, cuando Karina Milei reunió a los legisladores electos y les entregó ejemplares de la Constitución Nacional y del reglamento interno. Ese gesto, que buscaba remarcar la centralidad del trabajo legislativo, terminó evolucionando en estas jornadas formales de entrenamiento.

Presupuesto 2026: el gobierno no logró voltear los dictámenes opositores pero ganó tiempo para negociar con gobernadores

Las autoridades libertarias también remarcaron que la agenda legislativa de los próximos meses estará centrada en los proyectos del Poder Ejecutivo: Presupuesto 2026, responsabilidad tributaria y el paquete de reformas que comenzará a tratarse en febrero. Los diputados que quieran presentar iniciativas propias deberán esperar al segundo semestre, cuando ya esté consolidado el funcionamiento interno.

La jornada cerró con una reunión de bloque en la planta baja del Palacio Legislativo. Predominó el optimismo y el mensaje común fue que la prioridad será acompañar las reformas del Gobierno durante las extraordinarias. La “escuelita”, admitieron varios de los presentes, será el punto de partida para un verano en el que La Libertad Avanza buscará mostrar orden, cohesión y control del proceso legislativo.

JD / DCQ