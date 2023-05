Carlos Bianco se burló del tuit de Vidal y un senador del PRO lo atendió: "Te inventaron un cargo"

La ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, protagonizó un llamativo episodio en Twitter al publicar un mensaje con un fragmento que no debía ser público, ya que era la indicación de sus colaboradores de redes. La situación no pasó nada desapercibida para los usuarios y para dirigentes del oficialismo como Carlos Bianco, funcionario de Axel Kicillof, que lanzó una ironía y desde el PRO le respondieron “te inventaron un cargo”.

El ida y vuelta entre el jefe de asesores del Gobierno bonaerense y el senador provincial del PRO, Walter Lanaro ocurrió este 25 de mayo en horas de la tarde. Y arrancó con una ironía del funcionario oficialista.

Cristina Kirchner fue escoltada por Wado de Pedro y Massa, pero su dedo no señaló a ningún candidato

“Carli, acá Vidal acaba de meter la pata y lo quiere hacer pasar como algo bueno”, escribió como comentario a un mensaje aclaratorio de la actual diputada nacional. Pero no terminó ahí: Bianco sumó que la ex gobernadora “hizo un papelón, porque le bajan línea y no lee lo que ella misma twitea”.

Y, a modo de cierre, se preguntó: ¿Por qué no le contestas irónicamente? Saludos, el administrador de tus redes”.

El cruce entre Bianco y Lanaro.

El irónico comentario de este funcionario clave del Gobierno bonaerense y uno de los de mayor confianza de Kicillof tampoco pasó desapercibido. En la fuerza opositora fue Lanaro, quien tomó el guante y le respondió con un fuerte mensaje.

Respuesta opositora y vieja chicana

“Te echaron y te inventaron un cargo porque sos el inútil al que mandan a twittear. Seguí así que venís bien, salame. Te quedan 199 días para decir pelotudeces”, le respondió.

Encuesta: Juntos por el Cambio ganaría las elecciones y el Frente de Todos quedaría tercero

Antes del 25 de Mayo, Vidal había compartido un tweet con un aviso de parte de sus colaboradores: “Mariu, te pasamos este tuit para sacar hoy a la noche por el acto de mañana”. Abajo, el contenido del mensaje que si debía publicar: “$490 el dólar. 60% de pobreza infantil. 104,8% de inflación interanual... ¿Eso van a festejar mañana en Plaza de Mayo?”.

El dirigente opositor rescató del archivo una vieja chicana contra Bianco, que en septiembre de 2021 sufrió un fuerte cambio en su rol dentro del gobierno. Es que hasta ese momento era jefe de Gabinete y después de las elecciones de medio término y de la derrota que sufrió el Frente de Todos fue designado como jefe de asesores.

En la Jefatura de Gabinete, en tanto, asumió Martín Insaurralde, un kirchnerista duro de Lomas de Zamora.

Los nietos de Cristina Kirchner subieron al escenario en el acto en la Plaza de Mayo

Ya en el recambio habían surgido todo tipo de especulaciones respecto de su cambio de funciones, que no fue el único del Gobierno bonaerense. Hubo versiones que indicaban que detrás de la decisión había existido una orden de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“No me echaron”, explicó en aquel momento para despejar cualquier tipo de dudas al respecto. “Espero ser un gran asesor del gobernador, que es la nueva responsabilidad que tengo. Fue un cambio de función”, había manifestado en La Red.