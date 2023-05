Daniel Gollán, diputado nacional (FdT), declaró que Cristina Kirchner ratificará este jueves que es la principal líder política del país. A su vez, sostuvo que Axel Kicillof está completamente preparado para ser presidente. También, cómo sigue el juicio político a la Corte, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

El panorama electoral del Gobierno

¿Qué perspectiva le genera el acto de mañana?

Será un acto multitudinario, donde creo que se va a ratificar una vez más el liderazgo que tiene Cristina. Es, hoy por hoy, la principal líder política del país, del peronismo y del Frente de Todos. Será una Plaza que va a rebalsar.

Creeme que encuentro mucha gente por la calle que me para y me dice varias cosas, como “nos vemos en la Plaza”. Uno ayer me preguntó si Cristina va a ser presidenta, y le dije que no lo sabía, y que había dichos que no por escrito, y me dijo “la dejamos sola”.

También se quejó de muchos dirigentes, cosas que uno escucha, y creo que eso estará ahí. Va a ser como una deuda que mucha gente siente que tiene con Cristina, que le dio muchísimo al país.

El kirchnerismo prepara el acto de Cristina mientras se aviva la interna con Alberto Fernández

Nadie dice que el país estaba perfecto, pero eso lo dijeron las encuestas: de 2003 a 2015 la vida le mejoró a la enorme mayoría, y después no. Eso está empezando a calar en muchos argentinos y argentinas, que ven que puso todo el esfuerzo y lo que tenía para dar, según dice ella. Creemos que Cristina Kirchner tiene mucho para dar, pero algunos la dejaron un poco sola.

Algunas personas del espacio del Frente de Todos esperan que se trate de un acto lo suficientemente importante como para que la Vicepresidenta revea su decisión de no ser candidata. ¿A qué atribuye esa expectativa? ¿Usted tiene alguna expectativa?

Hablando con un profesor de literatura, que es quien dirige el taller literario donde yo he escrito dos libros, me dijo: “Cuando las cosas se dicen verbalmente tienen un cierto valor, cuando se ponen por escrito es como una determinación más definitiva”.

De todos modos, hay gente que tiene expectativas y dice que Perón, dos días antes del 17 de octubre, le escribió a Eva que se iban a ir a vivir al sur, que estaba todo perdido y que ya había tomado la decisión, y después cambió la historia.

Muchos creen que si hay cientos de miles de personas pidiéndoselo quizá lo hace. Siempre se mezcla la cuestión del deseo con la cuestión de la realidad.

Cristina y Máximo recibieron al Movimiento Evita

Pareciera que la decisión de Cristina tiene otros componentes, que tienen que ver con que firmemente cree en la necesidad de recambios generacionales. Aun así, vamos a ver qué pasa, es muy fuerte que cientos de miles se lo pidan, pero creo que la decisión está tomada y que tiene sus fundamentos.

Igualmente, si no es candidata, mañana va a quedar claro que la principal líder es ella, y es quien va a tener la responsabilidad de ordenar el proceso electoral.

El rol del gobernador de la Provincia

Asumiendo que la decisión ya está tomada, y dada tu experiencia en la provincia con Axel Kicillof, hay versiones de que se analizará la posibilidad de que sea candidato a presidente. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Es Kicillof quien mejor podría retener los votos de Cristina más que cualquier otro candidato del espacio?

Hay dos cosas. Por un lado, Axel Kicillof, claramente, es alguien que está bien preparado para ser un presidente, es presidenciable y tiene todos los dotes para hacerlo. Por otro lado, es quien más retiene los votos de Cristina.

Descalzo: "Kicillof va a ser candidato a gobernador"

De todos modos, quienes trabajamos con él, y seguimos trabajando en la Provincia de Buenos Aires, entendemos que hay una causa muy fuerte de por qué debería completar cuatro años más en la gobernación. La Provincia, en su dimensión poblacional, territorial, económica y social, es muy importante y debe ser sujeta a cambios que no se dan en cuatro años.

Lo que hace Axel es recuperar no solo lo económico, la salud, lo social y la educación, sino la identidad bonaerense. Fijate que se había perdido, tenían más peso los intendentes que el gobernador, y eso lo está recomponiendo.

Es una tarea ardua y son indispensables cuatro años más para consolidar ese proyecto, de todos modos, en política hasta el 24 de junio puede pasar cualquier cosa. La intención de Axel, y hay muchos que coincidimos con él, son cuatro años más.

Axel Kicillof no descartó ir por la reelección: "Esto no es un lanzamiento, pero es lo natural"

La denuncia contra los miembros de la Corte Suprema

Contanos tu visión de cómo está evolucionando la Comisión de Juicio Ppolítico a la Corte.

Yo no estoy en forma continua, fui a hacer reemplazos que me interesaron hacer dentro de la comisión, porque se trataba de un tema que conozco, que son las problemáticas vinculadas a las obras sociales, por mi especialización.

Uno se queda anonadado de escuchar, que una obra social que es rica, denominada así porque tiene 100 mil personas y sueldos muy buenos, los problemas que padecieron los afiliados, y luego, la sucesión de auditores externos, administrador general de la Corte, es decir, los verdaderos desmanes de los que iban siendo avisados.

Una sucesión de falencias que, cualquier otra obra social que hiciera eso, la Superintendencia de Servicios de Salud o cada provincia multaría, pondría sanciones y judicializaría el tema. Y acá, quien debería controlar, que era la Corte, (un privilegio más que tiene) no lo hacía.

Juicio político: entre el fastidio opositor y el entusiasmo del FdT

Uno puede hablar de connivencia o complicidad, porque fueron 13 años de desmanes contables a la vista de todo el mundo, denunciados públicamente, y quien debía controlar, que era la Corte, no lo hacía. ¿El principio de igualdad ante la ley dónde está?

Los mortales cristianos tenemos que tener cualquier tipo de controles, somos sancionados, y quien es el máximo tribunal de justicia de un país deja hacer estas irregularidades a la vista de todo el mundo y no hace nada.

Uno dice "qué tremendo que estas cuatro personas son las que juzgan y deciden sobre nuestras vidas y nuestro patrimonio". Es tremendo ver lo que sucede allí bajo conocimiento de quienes eran los responsables de controlar.

Diputados: continúa el tratamiento del pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema

Después, un espectáculo muy extraño de la oposición, porque la Coalición Cívica apoya el juicio pero a un solo juez, entonces tiene que hacer un equilibrio muy raro, donde me pregunto por qué algunas cosas son imputables pero solo para uno y no para el resto, cuando todos eran responsables. Incluso Maqueda era específicamente responsable.

Me quedo estupefacto cuando dicen “ustedes presentan pruebas que jurídicamente no sirven”, respecto a las filtraciones de Lago Escondido. Es cierto que jurídicamente no, pero uno pregunta porque, más allá de eso, saben que es la voz del juez Ercolini.

“Sí, pero no sirve como prueba”, dicen. Pero están denunciando y realizando delitos. Ni moral ni éticamente, no les llama la atención, no hay nada para hacer ahí. Nuestra democracia y república están en serio riesgo.

Juicio político: retoman la investigación por presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial

Claudio Mardones (CM): En la última reunión de la Comisión de Juicio Político lograron que hable el exdirector médico de la obra social del Poder Judicial, Aldo Tonon.

¿Encontraron inconsistencias o contradicciones a partir de su declaración que están investigando? ¿Ven que haya alguna diferencia que lleve a la sospecha en comparación con el testimonio de otros funcionarios de la Corte vinculados a la obra social?

Sí, hay contradicciones con otros testigos. Obviamente, después habrá que seguir investigando, por eso se han citado nuevos testimonios. Eso también le molesta a la oposición, en el desarrollo de estas audiencias van surgiendo temas interesantes y contradicciones que tienen manera de resolverse citando nuevos testigos, y ellos se enojan porque dicen que se estira para adelante y que es mucho tiempo.

Juicio político a la Corte: Marchi aseguró que fue apartado tras negarse a encubrir al vocero de Rosatti

Hay que decir que de lo más sustancioso que había, se amparó permanentemente en el artículo 18. También es discutible porque, no soy abogado, lo que emanaba de ahí era que las causas por las que está siendo juzgado no tenían que ver con las preguntas que le hacíamos.

No obstante, él decía que eso lo podía perjudicar y obviamente es un derecho constitucional, se amparó permanentemente en ese artículo.

