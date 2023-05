Leonardo Grosso: "El mejor candidato a nivel nacional es Axel"

Leonardo Grosso habló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9), del acercamiento de su espacio a Cristina Kirchner y la importancia de la movilización de hoy en la búsqueda de encontrar un rumbo electoral. “La unidad es el camino para que el peronismo llegue competitivo”, afirmó el dirigente del Movimiento Evita.

¿A qué le atribuye el acercamiento del Movimiento Evita a la Vicepresidenta?

Tuvimos una reunión en el marco del acto se va a realizar hoy y que tiene que ver con el homenaje a Néstor. Nosotros fuimos parte de los gobiernos de Néstor y Cristina y reivindicamos la figura de Néstor como uno de los impulsores de ese proceso de transformación que se inició hace 20 años en Argentina y que fue muy importante por la forma en la que modificó la vida de la gente, sobre todo de los sectores populares.

Ese proceso lo valoramos mucho y creemos que lo que hoy se va a hacer en la Plaza de Mayo es un merecido homenaje, queremos ser parte y también reconocemos el rol de Cristina en el marco del espacio político del cual somos parte. Hay una necesidad de que ese peso específico que tiene Cristina tenga un rol a la hora de ordenar la situación para tener una estrategia política y electoral que sea potente de cara a lo que se viene.

La unidad es el camino para que el peronismo llegue competitivo al proceso electoral y tenga una propuesta que pueda ser superadora a lo que viene marcando la oposición.

Karl Marx decía que la política es como un teatro en el que cada actor político oculta sus verdaderos intereses de clase. Esto hace a la política un oficio, un arte específico, separado de una mecánica puja por el poder. Néstor Kirchner, cuando asumió, decía que venía con "verdades relativas" a ser completadas por la gente. Julio Bárbaro, entrevistado en este mismo programa, decía que Néstor Kirchner no creía en eso, sino que lo decía "para la tribuna", y que las máscaras de Néstor Kirchner fueron primero Duhalde, luego Lavagna, para que finalmente aparezca el Néstor Kirchner real. ¿Cuánto se relaciona este acercamiento del Movimiento Evita y Cristina Kirchner con que ella se haya sentado en La Matanza junto a Patricia Cubría, principal referente de el Movimiento Evita y candidata a intendenta?

Nosotros somos un bicho raro en la política. Yo también soy candidato a intendente en San Martín, pero el motivo de la reunión con Cristina tenía que ver con las cuestiones nacionales. Cristina no está preocupada por las internas o las PASO en los municipios.

Entiendo que ella no, pero supongo que a ustedes sí... ¿No es esto una muestra de "real politik"?

Nosotros no hacemos ese tipo de especulaciones electorales.

En 2017 fuimos parte del espacio de Randazzo, una gran contradicción con el espacio de Cristina, y electoralmente fue una muy mala campaña, para decirlo de alguna manera.

Néstor Kirchner también estuvo con Cavallo. Estas contradicciones, volviendo al concepto de Marx, ¿no forman parte de este relato en el que cada uno esconde sus verdaderos intereses de clase?

Por supuesto que para nosotros son importantes nuestras estrategias electorales, por eso las desarrollamos y creemos que aportamos desde el territorio. Pero lo más importante en el diálogo con Cristina y el resto de los actores y actrices del Frente de Todos es ordenar la situación para tener una estrategia electoral que sea potente.

La movilización de hoy fortalece la idea porque es parte de los procesos que empujan las coyunturas electorales. Tenemos una mirada un poco más compleja, no es simplemente un acercamiento electoral, sino un entendimiento de que Cristina cumple un rol importante para que el peronismo tenga una buena estrategia electoral. Sabemos que ningún municipio, ni ninguna provincia, puede desarrollar un proyecto político que atienda a las necesidades de su pueblo, si en el país hay un gobierno neoliberal o, peor que eso, neomenemista, como plantea Milei. Necesitamos condiciones distintas para transformar la realidad.

Acto en Plaza de Mayo: pese al mal clima, militantes ya esperan a Cristina Kirchner para su discurso

Alejandro Gomel: ¿Cómo queda la figura del presidente Alberto Fernández que no fue invitado al acto de hoy, fue apartado de las decisiones en el Congreso del PJ?

Hoy es el presidente, tiene un rol y lo va a jugar hasta el 10 de diciembre. Después dependerá del lugar que él quiera ocupar y que el resto de los compañeros le asignen en el marco de la reorganización. Creo que lo mejor que puede hacer Alberto es ayudar a la reorganización del espacio y construir una síntesis de la estrategia electoral. Puede ser una PASO, pero por síntesis, no por no poder ponernos de acuerdo. Entiendo que Alberto, Cristina, nosotros y cada militante del Frente de Todos, tenemos que construir una estrategia que sea el resultado de una síntesis. Para eso, todos tenemos que tener buena predisposición y poner lo mejor de nosotros, tal como lo hicimos cuando construímos el Frente de Todos. En ese momento teníamos contradicciones más agudas que las que tenemos hoy. Hoy tenemos discusiones, no las voy a negar, pero no son tan agudas como las que teníamos previo a la conformación del Frente de Todos. Hay un mejor marco para poder dialogar y para construir esa síntesis. El peronismo está competitivo, aunque nos quieran decir que no, y si tenemos una estrategia potente, podemos ganar el país y recuperar muchos municipios.

¿Cómo se están posicionando respecto a los posibles candidatos?

Lo estamos debatiendo, no hay síntesis. El Chino Navarro está más cerca de Scioli, yo creo que el mejor candidato a nivel nacional es Axel. Es el mejor candidato para garantizar el piso del que habló Cristina y, a su vez, nos permite ampliar el caudal de votos. Es el gobernador de la provincia más importante, es la persona que tiene mejor imagen y más intención de voto en la Provincia más importante. Además tuvo una gran gestión. Me parece que es la persona que reune más requisitos, pero eso no lo decido yo.

¿Cúal es tu mirada respecto a la idea de "frazada corta" y sacar a Axel de provincia para ponerlo en Nación?

No creo que sea una frazada corta porque no hay proyecto provincial si no hay proyecto nacional. Es falso pensar que podemos retener la Provincia si perdemos el país, y es falso creer que podemos hacer grandes cosas en la Provincia si perdemos la Nación. El peronismo tiene que hacer una propuesta fuerte para sostenerse en el estado nacional y después hay muchos compañeros y compañeras que pueden tener buenos resultados en la provincia de Buenos Aires porque es uno de los lugares donde hay una mayor cantidad de dirigentes con peso.

