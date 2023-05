Grabois, el primero que ya se lanzó oficialmente por el Frente de Todos

Con Cristina Kirchner fuera del tablero electoral, Juan Grabois se sigue moviendo para ser el candidato a presidente del Frente de Todos: ayer en el microestadio de Ferro, encabezó un acto en el que oficializó sus intenciones de competir en una primaria, con duras definiciones sobre el rumbo de la coalición oficial.

Con un marco que respondió a las expectativas, con 10 mil asistentes que pisaron el barrio de Caballito, el representante que lidera el MTE, una organización social que forma parte de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, se dedicó a repasar su programa político, basado en un “Plan Quinquenal de Desarrollo Humano Integral” que elaboró para la campaña electoral bajo el eslógan de “sabemos cómo hacerlo”.

Las propuestas mencionan temas como vivienda, economía e ideas “concretas” sobre Seguridad. “No hay que tener pruritos frente a los temas espinosos”, dijo ante los asistentes que lo escuchaban atentamente.

“Los derechos humanos y la convivencia pacífica son dos caras de la misma moneda”, expresó Grabois ante un auditorio repleto y que coreó su nombre ante cada definición.

Y marcó sus diferencias sobre el camino que tomó la gestión de Fernández, sobre todo, ante la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional bajo la gestión del entonces líder del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán.

En el plano electoral, el dirigente de Patria Grande siempre dijo que la vicepresidenta debía ser la postulante a la Casa Rosada. Con esa posibilidad caída, como dijo Kirchner en varias ocasiones, confió en Wado de Pedro, ministro del Interior, como el hombre para suceder a Alberto Fernández.

De hecho, compartieron varios actos en diversos puntos del país y el representante social cada vez que pudo lo alentó para que compita.

Pero, como las intenciones del funcionario no se cristalizaron, Grabois siguió con su camino.

A propósito, comentó: “Yo con Wado me voy a poner de acuerdo, todavía no se lanzó. Y Wado efectivamente depende de una estructuración más vertical del marco táctico, de la que yo no dependo. Yo no dependo de ninguna estructura por fuera de nuestros compañeros”.

A su vez, confía en lograr el apoyo de la titular del Senado y continúa pegándole a Sergio Massa, aunque con menos virulencia que desde hace meses.

“Vamos a llegar a un mayor nivel de acuerdo con Cristina. No con los que rodean a Cristina. No me quiero meter en la teoría del cerco. Pero hay un grupete que está obsesionado con (Sergio) Massa.

No se lo creen ni ellos. Me molesta mucho. Ahora son todos los genios de la política”, remarcó.