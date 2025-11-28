La jueza Julieta Makintach fue destituida tras el escándalo que protagonizó en el juicio por la muerte de Diego Maradona, donde se demostró que había habilitado a una productora privada para filmar el proceso y luego convertirlo en una serie; sin embargo, la exmagistrada piensa apelar esa medida, y de ese tema habló el periodista Carlos Pagni, revelando que Makintack tendría un vínculo con Sergio Massa, y que “está muy preocupada por la causa penal que se le sigue".

"Alrededor de ella están los que dicen que el celular de la exjueza es radioactivo, sobre todo por la autorización que pidió para el documental o la serie", agregó Pagni, señalando "también por esto de proyectarla como jueza de la Corte hay mucho intercambio de mensajes de WhatsApp en ese celular, sobre todo una cuenta misteriosa que ella tiene cifrada como ‘Papucho’”.

Rechazaron el pedido de Fernando Burlando para detener a la ex jueza Makintach y la causa penal por el juicio de Maradona avanza

En el extenso editorial que hizo en el programa televisivo que conduce en el canal LN+, el periodista indicó: “hay inquietud por Makintach, porque ella ya fue destituida como jueza en un jury, pero piensa ir a la Justicia para que se revise ese jury. Los que entienden mucho de esa materia sostienen que es muy difícil que la justicia revise, por excepción, el resultado de un jurado de enjuiciamiento que legalmente no es revisable, salvo si hay una gran arbitrariedad”.

Asimismo Pagni agregó: “Hay problema o hay malestar en la Corte, hay malestar o inquietud en la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, y la jueza Makintach que ya en el jury dijo 'les ofrezco mi celular para que lo revisen', ¡pero nadie quiere revisarlo! Es como si estuviera cargado con kriptonita. Historias poco edificantes de la vida institucional, en este caso de la provincia de Buenos Aires”.

Procesaron y embargaron por 350 millones de pesos al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio

Pagni además reveló que Makintach era una de las candidatas de Sergio Massa a la hora de poner un juez en la Corte: “Massa, había pensado en un juez, Jorge D’Onofrio, que está juzgado por aquel manejo de fotomultas que se cobraban por afuera, un caso grave de corrupción que está en Tribunales. Al no ser D’Onofrio pensó 'bueno, ya que se está tratando de introducir un elemento de diversidad, de igualdad de género, Malena Galmarini milita mucho en esa materia, en esa agenda, pensémos en una mujer', tampoco tuvo suerte Massa porque pensó en Julieta Makintach, que debió renunciar a su cargo de camarista en San Isidro por todo lo que conocemos sobre el documental, sobre la serie que se iba a hacer por el juicio por la muerte de Diego Maradona”.

Makintach irá en recurso extraordinario a la Corte

Los abogados de la exjueza presentarán un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para apelar la destitución dictaminada por el Jurado de Enjuiciamiento. Darío Saldaño, uno de los letrados de la exmagistrada, remarcó que “todos los días” habla con Makintach, quien ahora está “más tranquila”.

Tras el fallo por unanimidad del Jurado de Enjuiciamiento en el edificio Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en La Plata, la extitular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro, además de ser destituida fue inhabilitada para ejercer cargos en el Poder Judicial.

También se le impuso “la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con los testigos del presente proceso, mediante cualquier medio, quedando comprendido todo contacto directo, indirecto o por interpósita persona, así como comunicaciones telefónicas, mensajes electrónicos, aplicaciones de mensajería, redes sociales, publicaciones, comentarios o referencias que puedan alcanzarlos de manera directa o indirecta”.

Julieta Makintach hablando con la prensa tras ser destituida

Tras ser destituida, la exjueza declaró: “Me siento desilusionada, esperaba una absolución. Había quedado demostrado que no había nada irregular. No tenía interés ni participación ni injerencia en una idea creativa de terceros. Yo todavía no sé cómo estuvo afectada mi imparcialidad, nadie me lo supo explicar”.

