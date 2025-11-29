Ciudad: el PRO sacó el Presupuesto gracias a LLA

36 horas de la mega sesión no había señales de acuerdo aún. Es más: la mayoría de los legisladores porteños pensaron que en diciembre se trataría el Presupuesto 2026. Pero todo se aceleró vertiginosamente el miércoles: los jefes de bloque comenzaron a moverse, convocaron a una sesión de Labor Parlamentaria para ese día (que terminó siendo Pre-Labor) y empezaron a discutir no solo la ley de Leyes sino un paquete que incluía unas 150 iniciativas.

Todo terminó con una sesión que comenzó por la tarde noche, que tuvo varios cuartos intermedios, y donde Jorge Macri con el PRO lograron aprobar el mentado Presupuesto 2026 y la Ley Tarifaria (impuestos). La votación cerró con 38 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención (sobre 59 legisladores) con un dato clave: La Libertad Avanza que conduce la “jefe porteña” Pilar Ramírez acompañó el proyecto amarillo.

Se trató de un gesto que continúa en el cuadrante del acuerdo electoral de octubre y que supone también otras gestiones entre Nación y Ciudad por distintos temas.

La Libertad Avanza y el espacio de Graciela Ocaña junto a Emmanuel Ferrario y también otros sectores opositores exigieron bajas impositivas que finalmente el Gobierno porteño aceptó. Entre otros hubo bajas sustenaciales en Ingresos Brutos: exenciones ampliadas para monotributistas y pequeñas actividades, y una rebaja en la alícuota del impuesto a los sellos para operaciones inmobiliarias de hasta cierto monto — además de exenciones para créditos hipotecarios de vivienda única. También la ampliación de la exención total de ABL para jubilados.

La novedad del acuerdo amarillo-libertario fue un tema excluyente en la sesión: venían votando en contra o absteniéndose. Esta vez la mano del vicepresidente de la Legislatura porteña, Matías López, un hombre de Diego Santilli, más Paola Michielotto, la presidenta de la comisión de Presupuesto, fueron llevando el debate para lograr el consenso final. Por su lado, Ocaña fue quien llevó la voz cantante del ABL para una mayor cantidad de jubilados.

“Durante la campaña hubo quienes decían que no se iba a hacer; sin embargo, hoy el proyecto está en proceso de licitación. Eso es trabajo y es gestión”, subrayó el jefe del bloque del PRO, Darío Nieto.

“Votamos este Presupuesto porque respeta los aspectos macro, como el equilibrio fiscal que comenzó con Horacio (Rodríguez Larreta). Y también nos parece correcto que la inversión llegue al 20%”, dijo Ferrario. “Pero tiene que quedar claro que se construyó este proyecto sin método y sin visión de Ciudad, y tengo dudas sobre las prioridades en, por ejemplo, vivienda joven”, agregó. Por su lado, desde Unión por la Patria, la jefa del bloque peronista, Claudia Neira, planteó: “Nuestro bloque hizo propuestas que fueron incorporadas de manera parcial e insuficiente. Con un costo de sólo $15 mil millones para la Ciudad hoy podríamos terminar el día diciendo que ningún monotributista va a pagar Ingresos brutos, tal como propusimos. Sin embargo con el acuerdo del PRO con LLA solo quedaron eximidas las primeras categorías”.

El Presupuesto 2026 prevé un gasto total equivalente a unos 17,3 billones de pesos; calcula un superávit primario de 259 mil millones de pesos; y asigna aproximadamente un 20 % del presupuesto a infraestructura, con fuerte foco en transporte y movilidad. Dentro del presupuesto, las partidas más grandes apuntan a Educación (el 20 % del total), salud (16,5 %) y políticas sociales — además de inversiones en obra pública. Jorge Macri, el jefe de Gobierno, festejó: por Twitter dijo que “por quinto año consecutivo, la Ciudad tiene un presupuesto con equilibrio fiscal”. Y agregó que tuvo “el consenso y el aporte de la mayoría de las fuerzas políticas. Es una muestra de que, con responsabilidad y diálogo, podemos acordar prioridades para seguir mejorando la vida de los porteños”.

Entre otros ejes enumeró:

Movilidad: se cuadruplica la inversión respecto de 2023, con la renovación total de los coches de la Línea B, modernización de las líneas A y C, el Anillo Pampa, obras en la Autopista Dellepiane y el inicio de la Línea F, la primera nueva línea de Subte en más de 20 años.

Seguridad: sigue siendo un área prioritaria y de las de mayor inversión.

Educación: continúa siendo el área con mayor presupuesto, con el 20% del total.

Salud: más obras en hospitales, modernización de equipos e Historia Clínica Digital en toda la ciudad.

Obra pública: alcanza el 20% del presupuesto, el nivel más alto de los últimos años.

Nuevo servicio penitenciario

La Legislatura aprobó con 54 votos a favor y solo tres negativos la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS) de la Ciudad. Será un organismo que tendrá una fuerza de seguridad especializada y una conducción profesional civil.

El proyecto, impulsado por el Gobierno de la Ciudad, fue aprobado por los legisladores porteños tras cinco meses de deliberaciones y tuvo un respaldo unánime.

“Es histórico que tengamos nuestro propio Servicio Penitenciario, un gran paso para nuestro plan integral de seguridad y un hito para la autonomía porteña”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Cada competencia que asumimos tiene un impacto directo en la vida de los 3 millones de vecinos y de todas las personas que recorren o visitan todos los días la Ciudad”. El SPRS dependerá del Ministerio de Justicia porteño, y el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) se encargará de la formación y de la capacitación permanente de los efectivos. También contará con agentes de Seguridad Penitenciaria, que serán una fuerza civil armada y jerarquizada, responsable exclusiva de la seguridad, la custodia, los traslados y el uso de la fuerza. Su misión es garantizar el entorno seguro necesario para el desarrollo de los programas de reintegración social.