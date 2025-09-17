Cómo consultar el chatbot de la Cámara Electoral que responde dudas sobre las legislativas de octubre

La Cámara Nacional Electoral (CNE) anunció que, para las elecciones legislativas que se realizarán el 26 de octubre, podrá usarse el chatbot de WhatsApp Vot-A, cuya finalidad es solucionar las consultas de los votantes.

En el documento oficial sobre la app, el CNE remarcó que este asistente virtual tiene por objeto “responder de modo ágil y rápido consultas o dudas de la ciudadanía, por ejemplo, sobre lugares de votación, documentos válidos para votar, autoridades de mesa, cómo hacer denuncias en caso de algún incidente y cómo justificar la no emisión del voto”.

El acceso al chatbot es muy simple: se suma como contacto con el número +54 911 2455-4444, y luego se comienza una conversación con usando la palabra “Hola”. El chatbox también está disponible desde la web de la CNE (electoral.gob.ar), haciendo clic sobre el logo azul ubicado en el extremo inferior dereccho de la pantalla, lo que abre la conversación en la aplicación de WhatsApp.

Este martes 16 de septiembre se dio a conocer el padrón final para las elecciones nacionales 2025, lo que permitirá a cualquier ciudadano chequear si está habilitado para participar de los comicios y controlar en qué lugar votará. El proceso es simple: se debe ingresar a electoral.gob.ar o padron.gob.ar y, tras llenar una serie de campos (DNI, sin puntos ni letras; género; distrito, y verificador), se muestra la información solicitada.

El sitio para consultar el padrón final

La Dirección Nacional Electoral (DINE) hizo este martes 16 de septiembre el sorteo público para distribuir los espacios de propaganda en Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) para los partidos políticos que competirán en las elecciones legislativas de octubre.

El Ministerio del Interior informó que se distribuyeron 1188 minutos entre 2044 radios FM, 128 radios AM, 182 señales de TV nacionales y 67 de TV abierta, divididos entre 221 fuerzas políticas. Esta publicidad comenzará a emitirse el domingo 21 de septiembre, y continuará por 33 días, hasta que arranque la veda electoral.

