Cómo es la universidad de Miami que quiere a Macri de profesor

El ex presidente Mauricio Macri anunció con bombos y platillos que dará clases en la Universidad Internacional de Florida. La noticia fue recibida en medio de la polémica, tanto por su citación a declarar por supuestas escuchas ilegales a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, como por ser una de las personalidades argentinas con cuenta offshore en los “Pandora Papers”.

Mauricio Macri profesor: dará clases en una universidad de Estados Unidos

Anuncio y repercusiones

En medio de los escándalos que lo envuelven tanto a nivel personal como familiar, el exmandatario anunció con alegría en sus redes sociales que “será un honor para él unirse en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América Latina”.

El director de la unidad académica, Carlos Díaz-Rosillo, señaló en una carta que la experiencia de Macri como presidente de la Argentina y su liderazgo en la implementación de políticas de libre mercado “ofrecen la combinación perfecta del tipo de líder que buscan desde la universidad para que participen en la beca”.

Sin embargo, tras conocerse esta noticia, Cristina Kirchner no tardó en manifestar su opinión en Twitter en donde recalcó que era una burla a la Justicia. El enojo de la vicepresidenta se da ya que este jueves lo esperan en una indagatoria, pero no se presentará. Fue citado en el marco de la causa que investiga un presunto espionaje ilegal del Gobierno de Cambiemos a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Sobre esto, aun Macri no fue notificado porque no se encontraba en su domicilio.

Tweet Cristina Kirchner.

La Universidad Internacional de Florida trata de repuntar su nivel académico

También conocida como la FIU es una universidad estatal. El “Adam Smith Center for the Study of Economic Freedom” (Centro Adam Smith para el Estudio de la Libertad Económica, en español) fue creado en julio de 2020. Según expresan desde la propia entidad académica su fundación fue con el objetivo de “actuar como un grupo de reflexión independiente y no partidista para estudiar el impacto del gobierno y los mercados libres en la libertad económica y la prosperidad en todo el mundo, con un enfoque en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe”.

El centro, depende de la Oficina de Investigación y Desarrollo Económico de la FIU. La universidad tiene una ideología antipopulista, antiizquierda y a favor del liberalismo económico. “Los programas de este tipo tienen mucha relación con la clase media alta que económicamente es liberal y políticamente más conservadora. Esto se ve reflejado en la universidad, aunque los estudiantes sean más bien progresistas”, explicó en diálogo con PERFIL Stephan Mothe, graduado de la entidad educativa en 2009.

Cristina Kirchner cruzó a Mauricio Macri porque dará clases en Estados Unidos: "No sé si reírme o llorar"

Actualmente, la Universidad Internacional de Florida es considerada una de las mejores, ya que ocupa el primer lugar en Florida entre las universidades públicas según las puntuaciones de financiación basadas en el rendimiento de la Junta de Gobernadores. Además, U.S. News and World Report sitúa docenas de sus programas entre los mejores del país, incluido el de negocios internacionales en el segundo puesto.

Stephan Mothe fue becado y se recibió de Licenciado en Relaciones Internacionales (Bachelor's degree, en inglés). Contó que su paso por la institución académica fue muy enriquecedor a nivel social y multicultural. “Es un ambiente diverso, su diferencial es la formación humana y social. Te da ocasiones de conocer a todo tipo de personas en un sólo lugar, en donde las diferencias sociales se borran”, expresó.

Mauricio Macri en la Universidad Internacional de Florida.

Sin embargo, la contracara es su nivel académico malo. “Cuando yo estudié no era considerada de las mejores universidades, no daba orgullo decir que habías egresado de ahí. En mi experiencia no fue una carrera exigente y saqué bastantes créditos. Después de que me fui empezó a repuntar”, relató a PERFIL.

La propuesta de la casa de estudios se da en medio del viaje de Mauricio Macri por Estados Unidos. La tensión por la causa judicial, los Pandora Papers y las fuertes críticas del oficialismo, lo ponen en el centro del debate. Mientras tanto, se estima que volverá a Argentina en el corto plazo para meterse de lleno en las elecciones legislativas del 14 de noviembre.