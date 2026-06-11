Consejo de la Magistratura: avanzan para reemplazar a Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal

El Consejo de la Magistratura dio un paso clave en la renovación de uno de los tribunales más influyentes de Comodoro Py al aprobar el concurso destinado a cubrir dos cargos en la Sala I de la Cámara Federal porteña, actualmente ocupados por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La decisión abre un proceso que podría modificar la integración de una instancia judicial estratégica para las investigaciones por corrupción y otros expedientes de relevancia institucional. Bruglia y Bertuzzi son los jueces de la Cámara Federal que confirmaron el procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la famosa causa de “los Cuadernos de las coimas”.

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La resolución fue aprobada por mayoría y ahora las ternas serán remitidas al Poder Ejecutivo, que deberá seleccionar a los postulantes cuyos pliegos luego serán enviados al Senado para su tratamiento.

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El avance constituye el primer paso formal para reemplazar a magistrados que llegaron a ese tribunal mediante traslados realizados durante el gobierno de Mauricio Macri y cuya situación quedó bajo discusión tras fallos posteriores de la Corte Suprema.

Para una de las vacantes fueron seleccionados Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola, mientras que para la otra quedaron ternados Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y Pablo Bertuzzi, quien volvió a concursar para conservar el cargo que actualmente ocupa.

Javier Milei sera el encargado de elegir, entre esos nombres, a quienes ocupen, a partir de ahora, las bancas. La información que circula es que, políticamente, se eligira a Yadarola y Bertuzzi.

El debate en el Consejo estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos. El representante del kirchnerismo señaló que Bertuzzi había quedado en el puesto 21 del concurso y que, tras la entrevista personal, ascendió hasta el sexto lugar en el orden de mérito. Además, reclamó que se avance con todos los concursos vinculados a jueces trasladados, en línea con lo resuelto por la Corte Suprema en 2020, y advirtió que hasta ahora solo se impulsó el correspondiente a la Cámara Federal. En ese contexto, el kirchnerismo presentó un dictamen propio que excluye a Bertuzzi de la terna.

Por su parte, Bruglia rechazó la posibilidad de que se cubra su cargo al considerar que existe un intento de desplazamiento por motivos políticos. El magistrado sostiene que accedió al puesto de manera legítima y, antes de la reunión plenaria, presentó una nota ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la suspensión del concurso.

Un tribunal clave para las causas de corrupción

La Cámara Federal porteña revisa las decisiones de los jueces federales de primera instancia y concentra expedientes de enorme relevancia política, entre ellos investigaciones por corrupción que involucran a exfuncionarios, empresarios y dirigentes de distintos espacios. Por esa razón, cualquier modificación en su integración suele generar fuerte atención dentro del ámbito judicial y político.

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El proceso también se enmarca en una política más amplia impulsada desde el Consejo de la Magistratura para reducir el elevado número de vacantes existentes en la Justicia federal. Según datos oficiales, durante junio se prevé el envío de nuevas ternas para distintos tribunales del país, incluidos cargos en Comodoro Py y otros fueros federales.

Actualmente, la Justicia nacional y federal registra cientos de cargos sin cubrir, una situación que obliga en muchos casos a recurrir a jueces subrogantes y que impacta sobre el funcionamiento de los tribunales. La cobertura de vacantes es considerada una de las prioridades tanto del Consejo de la Magistratura como del Gobierno nacional.

RG