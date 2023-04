La vicesecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, visitó Argentina para reforzar los mecanismos de cooperación bilateral en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas. El timing no fue casual. Mientras la enviada por Joe Biden pisaba suelo argentino para reunirse con los ministros Santiago Cafiero y Sergio Massa, el presidente brasileño Lula da Silva hacía lo propio en China. Más allá de las fronteras, el denominador común fue el mismo: el avance del gigante asiático en la región a través de la cooperación en diferentes áreas, entre las que destacan la económica, la nuclear y la militar.

Ellos o nosotros. Sherman es la primera mujer en ocupar el segundo puesto de mayor jerarquía en el Departamento de Estado, el encargado de desplegar la política exterior estadounidense. En su visita por el país, la número dos de Antony Blinken hizo un llamado a la alianza entre países democráticos de la región frente al "auge de los autoritarismos", que ya no solo se reduce a Cuba "como era antes", sino que se expande a otros países como Venezuela o Nicaragua.

Wendy Sherman fue consejera de Bill Clinton, Obama y del actual presidente Joe Biden. Apodada "Silver fox", es experta en diplomacia estratégica y goza de un gran prestigio internacional.

En su análisis sumó también a la República Popular China (RPC), no China, según se encargó de enfatizar en medio del conflicto con Taiwán. La China comunista que, según la Casa Blanca, se valió de las "reglas" del orden internacional que siguió a la Segunda Guerra Mundial para crecer y reducir la pobreza drásticamente y que, ironía mediante, ahora quiere modificar. “La RPC ahora está en una mejor posición y quiere cambiar las reglas, algo que va a socavar la democracia”, señaló Wendy Sherman en su disertación ante un auditorio colmado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Quieren imponer un nuevo sistema que los ponga en ventaja a ellos y no al resto de los países. Esto no es justo”, insistió la funcionaria sin dar más detalle.

En el marco del 40 aniversario del retorno de la democracia en Argentina, la alta funcionaria estadounidense insistió en la “cooperación vital” que involucra a ambos países. En especial porque aseguró que sostienen los valores que sustentan el orden multilateral construido por EE.UU. en Bretton Woods, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), otro de los ejes de su alocución considerando los programas con Argentina.

La vicesecretaria de Estado advirtió a Argentina por su relación con China

La aclaración de la vicejefa de la diplomacia estadounidense se dio en medio de los recientes avances diplomáticos del país comandado por Xi Jinping que incluyen un acercamiento explícito a Rusia (reflejado en su visita a Vladimir Putin de marzo) y la creciente presencia en América Latina, una zona de influencia norteamericana por excelencia.

Con respecto al caso argentino, en las últimas semanas resonó el avance de las negociaciones para la compra de aviones de combate JF-17 Thunder de origen chino-pakistaní, una alternativa que seduce al ministro Jorge Taiana para reforzar la defensa aérea frente a los caza F-16 estadounidenses. También se destacó la cooperación sino-argentina en materia nuclear. A estos temas se refirió Sherman en una rueda de prensa con medios locales, entre ellos PERFIL, organizada en el lujoso salón del primer piso del Palacio Bosch de Palermo, donde reside el embajador Marc Stanley.

Agenda colmada de reuniones para Massa en EE.UU. y lejos de Argentina

Consultada sobre la estrategia de Washington para contrarrestar el avance chino en estas áreas, Sherman no dio mayor detalle sobre los aviones pero sí hizo hincapié en la dimensión nuclear de la relación. “Argentina comprende bien la energía nuclear, tiene la capacidad de avanzar en fabricar reactores pequeños con nosotros o con otros. No les pedimos que elijan entre nosotros y China, pero lo que sí decimos es que tienen que ser cautos, entender qué es lo que están comprando. Por ejemplo, ¿el reactor será construido por trabajadores argentinos o chinos? ¿Los términos de financiación son buenos para argentina o solo para china? Esto aplica a cualquier negociación. La seguridad y la soberanía argentina, ¿se verán protegidas?”, reflexionó.

Finalmente, la enviada por Biden bajó el tono en su argumentación y subrayó que no es que Estados Unidos “está en contra” de China o busca confrontar sino que lo que quiere es competir “en igualdad de condiciones”. “No buscamos estar en conflicto ni cambiar la forma de gobierno en China sino estar de acuerdo en las reglas del juego”, señaló. A tal fin aclaró que su país reforzará alinearse a países productores de energías y alimentos: “Nos estamos alineando con nuestros socios y colaboradores, como Argentina, para tener cadenas de suministro resilientes”.

La visita de la vicesecretaria de Estado a Argentina fue pautada en el encuentro entre Joe Biden y Alberto Fernández del 29 de marzo en Washington.

El FMI, la inflación y "el dolor" de los argentinos

Con respecto a la alta inflación en Argentina, que en marzo marcó un récord de 7,7%, Sherman puntualizó que el país "tiene desafíos en términos macroeconómicos" pero que el aumento generalizado de los precios es un fenómeno que afecta a todo el mundo. También a Estados Unidos, lo que llevó a la Reserva Federal a volver a aumentar las tasas de interés. "Esto afecta a las personas en su poder adquisitivo, en poder comprar una casa. Pero a veces hay que lidiar con el dolor a corto plazo para tener una ganancia a largo plazo", justificó.

A modo de comparación, Sherman aseguró que si bien la economía estadounidense "es más sólida" que la argentina, ésta tiene la posibilidad de crecer "si los ciudadanos aportan el dolor a corto plazo para poner a la Argentina sobre una base económica sólida que abra la puerta a los inversores de una forma significativa", en alusión a la reducción del déficit y otras reformas exigidas por el FMI.

Además de Santiago Cafiero y Sergio Massa, Sherman se reunió con representantes de la AMIA, con líderes sindicales y del sector privado. También visitó la ex-ESMA y disertó sobre el estado de la democracia en la región ante estudiantes y directivos de la UBA.

Por último, en la previa de la cumbre entre funcionarios argentinos con representantes del FMI y del Banco Mundial, la funcionaria estadounidense ratificó el apoyo de Estados Unidos a los avances entre el país y el organismo internacional de crédito. "El mundo necesita confiar en los países para poder invertir y para que el potencial pueda realizarse y crear los puestos de trabajo del futuro".

"Hay un programa entre FMI y Argentina y lo que negocien es algo que EE.UU. apoya. Quiero felicitar a Argentina por las revisiones que están yendo muy bien. Es importante arreglar la macroeconomía para habilitar reformas mas amplias a futuro de estas instituciones multilaterales", cerró.

cd / ds