El cruce de Kicillof y Prat Gay por Clarín, el desempleo en EE.UU. y los 60 mil tests

El ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, es uno de los ex funcionarios a los que el actual Gobierno más apunta con sus críticas en medio de la pandemia del coronavirus. El presidente Alberto Fernández lo cuestionó en más de una oportunidad y ahora el gobernador bonaerense Axel Kicillof también tuvo un cruce con él.

Desde su cuenta de Twitter, el economista recordó unos números que el mandatario provincial dio sobre el desempleo en Estados Unidos y lo desmintió: "Anoche el gobernador Kicillof dijo que en EEUU se perdieron 40 millones de empleos durante la cuarentena. Los datos oficiales publicados esta mañana muestran que la caída a Mayo fue menos de la mitad (19.6 millones) de lo que dijo el gobernador".

Hola Alfonso, ¿volviste para decir que Clarín miente? https://t.co/p27hk5pypz — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 6, 2020

Ante esta crítica, por la misma red social, Kicillof le respondió, curiosamente citando una nota de Clarín que había dado los números que el propio gobernador había mencionado: "Hola Alfonso, ¿volviste para decir que Clarín miente?".

Qué decís, Axel? Está bueno que admitas que mentiste, aunque le eches la culpa a Clarín!!

Contame lo de los 60.000 tests ahora. Dale. — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) June 6, 2020

Finalmente, Pray Gay no se quedó en silencio y siguió el cruce tuitero: "Qué decís, Axel? Está bueno que admitas que mentiste, aunque le eches la culpa a Clarín!! Contame lo de los 60.000 tests ahora. Dale". Hasta el momento, el gobernador prefirió no seguir la discusión en redes sociales.

En el anuncio de la extensión de la cuarentena por 21 días hasta el 28 de junio, el gobernador aseguró que en la Provincia de Buenos Aires realizaron 60 mil testeos de coronavirus. Esto generó polémica y desde la oposición cuestionaron la veracidad de esa cifra.

Sin embargo, horas después, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habló sobre algunos de esos datos, en especial sobre que Kicillof aseguró que "en CABA, son 4286 casos en barrios populares, en la provincia 1295".

Larreta sobre Kicillof: "Los datos que dio son reales, tenemos que administrarlos"

Larreta evitó entrar en una polémica con el mandatario bonaerense y consideró que "no hay que enojarse con los datos, hay que administrarlos". "En el AMBA, la división CABA y provincia es muy relativa. El virus no es que frena en la General Paz de un lado o del otro. Es todo un continuo. Ésta es un área metropolitana de 13 millones de personas. Obvio no es lo mismo en CABA. Tenés el nivel de densidad más alto de Argentina. Ahí, el riesgo de contagio es mayor. Tenés lugares del conurbano más abiertos y otros más densos", planteó.

Luego, sobre la información brindada por Kicillof, manifestó: "La verdad es que los datos que dio son los datos de la realidad, uno no va a enojarse con los datos. Hay que administrarlos y trabajar en conjunto, no es que me sorprendió. Los datos son los datos".

ED CP