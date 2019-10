Gregorio Dalbón: "Con la aparición de los originales, se cae la causa de los cuadernos"

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, se refirió este jueves 24 de octubre a la aparición de los presuntos cuadernos originales en los que el chofer Oscar Centeno registró las supuestas coimas del kirchnerismo. "Quisieron involucrarla a Cristina en la causa cuadernos, propia del law faire en la Argentina, la causa que destapó la olla de la guerra jurídica", expresó el letrado en declaraciones a Radio Cooperativa AM 770. "Intentando hilar por qué hicieron algo así, es por la nulidad, por su si algo salía mal", agregó en referencia al hallazgo.

En este marco, el letrado se refirió a Centeno, el hombre que entregó las fotocopias de los manuscritos al periodista que investigó y dio la primicia del tema, Diego Cabot, y afirmó: "Si un hombre que dice que tenía los cuadernos originales, que los quemó en una parrilla, está la declaración en la causa, y la causa se hace por esa declaración. Ahora todo cae porque la causa se inicia a través de una mentira ¿Qué va a decir Centeno ahora? ¿Qué no los quemó?".

Ex de Centeno: “Siempre creí que no había quemado los cuadernos”

Dalbón, aseguró, además, que "si intentan subsanar esto, los empresarios, cuando vayan a declarar, dirán que no se cumple con los requisitos formales del arrepentimiento". En este sentido, expresó que esta situación "va a hacer que se pida la nulidad de la declaración" porque "(los implicados) lo hicieron en virtud de aprietes y extorsiones", y eso le sucedió "a más de uno" en la causa.

Los hechos. Los famosos "cuadernos de las coimas", los presuntos documentos compilados por el chofer Centeno que sirvieron para sustentar la investigación de la corrupción con la obra pública y subsidios durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, llegaron nuevamente este miércoles 23 de octubre a manos del periodista Cabot. Como se sabe, los manuscritos habían sido fotocopiados por el periodista del Diario La Nación, que luego llevó el tema al juez Claudio Bonadio, lo que sustentó que los abogados defensores de muchos de los imputados siempre se refirieran al tema como "la causa de las fotocopias".

Cuadernos de las coimas: Una presentación disruptiva que acarrea certezas y algunas dudas

Centeno trabajó muchos años como chofer de Roberto Baratta, el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, mano derecha del exministro de Planificación Julio De Vido. En esa tarea habría anotado viajes, citas, encuentros y cada detalle de los manejos de la cúpula kirchnerista, los encuentros con empresarios para el cobro de las coimas, y esos documentos llegaron a manos de Cabot y de ahí fueron a la Justicia.

Luego que Cabot los devolviera, y guardara las presuntas fotocopias, la pista de los documentos originales se perdió, incluso el propio Centeno en algún momento dijo que "podían haberse quemado", hasta se llegó a ponerlos en medio de las disputas en el seno de su familia. Sin embargo, este martes 22 Cabot recibió un llamado telefónico que le anticipaba la entrega de "importantes documentos", y contó que en una esquina del barrio de Núñez "un hombre que no conocía me entregó en una bolsa lo que parecen los originales que en su momento me había entregado Oscar Centeno".

AB/FeL