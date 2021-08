De campaña, Alberto Fernández encabeza un acto con intelectuales en Casa Rosada

Luego del comienzo de su gira por el interior del país en San Juan, el presidente Alberto Fernández regresó a Buenos Aires para participar de un encuentro con personalidades y representantes de distintos grupos de pensamiento e investigación en Casa Rosada. Será en el marco de la iniciativa Agenda Argentina a partir de las 11.30.

En movimiento y mostrando gestión. Así se presenta esta semana Alberto Fernández mientras trata de descalzar el escándalo del OlivosGate de cara a las PASO del 12 de septiembre. En el mientras tanto, discute públicamente con su antecesor, Mauricio Macri, que de regreso de sus vacaciones en Europa empezó a caminar la disputa electoral.

De regreso de San Juan, el primer punto de su agenda federal que seguirá el miércoles en Catamarca y el viernes en La Pampa, el jefe de estado estará este mediodía en el Museo del Bicentenario en el marco de la iniciativa Agenda Argentina.

"El espacio busca contribuir a la elaboración de programas y propuestas que expresen respuestas para los nuevos interrogantes teóricos y políticos y para la comprensión de fenómenos sociales novedosos", se explica sobre la iniciativa que encabezan el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

La imagen del Presidente

Dos encuestas realizadas por el estudio Giaccobe & Asociados entre el 16 y el 18 de agosto a 2.500 personas en la provincia de Buenos Aires y CABA, dejaron como resultado que el 60% de los consultados este de acuerdo con el juicio político al Presidente por el escándalo en la Quinta de Olivos.

Además, ambos estudios muestran una caída de la imagen positiva y un aumento de la negativa. En provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández perdió 10 puntos de imagen positiva y creció en 11 la negativa. En CABA, el jefe de estado bajó 5 puntos y aumento su imagen negativa en 9 puntos.

En ese contexto y luego del estallido mediático por el cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta del 2020, desde Casa Rosada empezaron a cuantificar cuánto podía costarle al mandatario nacional el OlivosGate.

Más allá de que consideran una caída de la imagen presidencial, interpretan que no tendrá impacto directo en las urnas el 12 de septiembre porque el tema comenzará a diluirse. El espejo en el que se miran en el ejecutivo nacional es el Vacunatorio Vip, la bomba que terminó con la salida del entonces ministro de Salud, Ginés González García y que fue perdiendo fuerza en la coyuntura discursiva.

Macri y otros expresidentes instaron a la OEA y ONU a "cuidar la vida e integridad" de Jeanine Añez

El arribo de Mauricio Macri

Mientras el contabilizador de semanas de cara a las PASO comenzó a disminuir, en Juntos por el Cambio reapareció la figura del ex presidente Mauricio Macri, quien se había ido de vacaciones a Europa luego de ser eclipsado por la figura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de apariciones públicas en medios amigables, Macri comenzó a acompañar a la precandidata a diputada nacional en CABA, María Eugenia Vidal, y al precandidato en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli.

Desde el oficialismo tomaron nota y no lo desaprovecharon. "En todo este tiempo no me tomé un solo día de vacaciones, no me fui a la playa. Me critican las ojeras, pero voy a seguir trabajando", dijo Alberto Fernández este lunes en San Juan, torpedeando a su antecesor.

Incluso el propio Macri le contestó al kirchnerismo el domingo diciendo que el actual gobierno generó más deuda que Cambiemos en los cuatro años de gestión. Tanto Fernández como el ex presidente de Boca discuten en público tratando de restarse puntos uno al otro mientras se acerca el momento de votar.

Deshilachado en los números y en el ámbito mediático, Alberto Fernández se muestra activo, de viaje y llevando "buenas noticias". Las PASO están a la vuelta de la esquina y el Frente de Todos buscará romper con la maldición de las elecciones de medio término que le son esquivas desde su última victoria en el gobierno de Néstor Kirchner.