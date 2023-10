Desencantada por el pacto entre Milei y Bullrich, una diputada libertaria afirmó que armará un monobloque

“No hay más Libertad Avanza en Entre Ríos”, lo afirmó la diputada electa de Javier Milei y fundadora del partido en esa provincia. Tras el acuerdo entre Juntos por el Cambio y los libertarios, Liliana Salinas ratificó su posición de no poder tener una argentina distinta con los mismo de siempre y esgrimió: “Milei cambió de idea, yo no”.

“No voy a militar, ni a recorrer la provincia con una foto de un pato en la remera”, explicó en una clara alusión a los memes que circularon en las redes sociales tras la conferencia de prensa de la fórmula Bullrich Petri. En diálogo con Radio con Vos, la recientemente electa diputada provincial explicó el recorrido realizado en Entre Ríos.

“Cuando tomé la decisión de trabajar con Javier Milei, hace tres años, hice un compromiso leal a las ideas de Javier (Milei). Y cuando logré armar La Libertad Avanza en Entre Ríos arremetí con todo para que crezca el partido y los candidatos que representaba. En ese compromiso yo fui contra todo para que ese espacio saliera adelante y no ser nosotros una piedra en el zapato para Javier (Milei), sino que sea sumable. Hice mucho trabajo de territorio, pero también en la logística y en la estrategia para que esto sucediera”, explicó. Y añadió: “Arremetí contra Cambiemos, contra Frigerio, sin faltarles el respeto, pero si fui por la parte legal”.

Luego se refirió al acuerdo entre ambos la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio: “Hoy a mi este compromiso y esta alianza que hace Javier Milei, a mí no me identifica porque yo no voy a salir a decirle a Frigerio, hoy somos todos amigos, te pido disculpas, pero votalo a Milei. No lo voy a salir a hacer y estoy en total libertad de decidir si quiero acompañar o no”.

Y continuó: “Es un escenario que nadie está obligado a participar. O sea, lo puedo hacer o no. La gente tiene que entender eso y desde nuestro espacio no acompañamos esa decisión. Esto no significa que estemos en contra o que vamos a estar condicionando a otras personas. Al contrario, les dejamos en libertad de acción y que cada uno pueda armar su grupo de fiscalización”.

Salinas ratificó lo expuesto en su comunicado, donde señaló: “nos quieren llevar a acordar, a transar y a abrazar a los mismos de siempre”. Y agregó: que “hasta el domingo la frase era que ‘no podemos tener una argentina distinta con los mismo de siempre’ y hoy ¿voy a abrazarme a los mismos de siempre? Que me disculpe Javier Milei, él cambió de idea, yo no”.

A pesar de sus diferencias, Salinas afirmó que el 19 de noviembre va a votar a La Libertad Avanza y agregó: “si me necesitan para fiscalizar lo haré, lo que yo digo es que no voy a militar ni a recorrer la provincia con una foto de un pato en la remera”.

Y concluyó: “somos los fundadores por ende no hay más Libertad Avanza en Entre Ríos”.

