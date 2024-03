"Les pido disculpas de manera personal". Con esa frase termina el video que se filtró de la reunión de esta mañana de un funcionario con trabajadores de la Dirección de Centros de Referencia, área que depende del secretario Pablo de la Torre en el Ministerio de Capital Humano. El hombre encargado de dar la noticia -sin mirar a la cara a sus interlocutores- es Germán López, un dirigente peronista que se puso al frente del organismo, pero que nunca fue nombrado.

López se presentó esta mañana en la oficina ubicada en Misiones 71, en Once, y comunicó. "La Dirección de centro de Referencia se disuelve por una decisión del Gobierno. El área deja de existir y, por lo tanto, se reestructura el funcionamiento de todo: desde lo central acá en Buenos Aires hasta lo territorial en todo el país. Les van a llegar nuevas novedades a todos", declaró frente a un grupo de trabajadores que preguntaba si todos serían despedidos o reubicados.

PERFIL se comunicó con los voceros de la secretaría para saber el número total de los despedidos. Por mensaje, desde el área respondieron con un fragmento del comunicado que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había hecho público a principios de mes: "Se despedirá a más de 600 empleados públicos que cobraban un total de 4000 millones de pesos por año. El cierre de los 59 locales implica un ahorro en el gasto de 88 millones de pesos anuales en alquiler. Se darán de baja 50 autos, eliminando así un gasto de más de 20 millones de pesos por año. También se darán de baja 42 celulares”.

En los pasillos del ministerio circula que López desembarcó a hacer las veces de "liquidador". En sus redes sociales, el dirigente se presenta como "peronista y fortinero hasta la médula" y menciona que trabaja con Joaquín de la Torre "por el bien común de la provincia".

López no fue designado en Capital Humano. Según su perfil en LinkedIn trabaja, desde marzo del 2022 y hasta la actualidad, en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires como asesor del exintendente de San Miguel. Antes trabajó por más de 11 años en distintos cargos en el municipio.

En la red social X, López tiene un recorrido político absolutamente alineado al de su jefe. El exintendente de San Miguel fue asesor del Senado de Felipe Solá en los '90, y creció como congresal del PJ Nacional. En 2007 ganó la intendencia de la mano del Partido para la Victoria, alineado al entonces oficialismo, pero en 2013 se sumó al grupo de intendentes que formó el Frente Renovador, el partido con el que Sergio Massa se catapultó como dirigente nacional.

Por aquellos años, López era un ferviente massista. De hecho, el 2 de mayo del 2015, un día después que el tigrense lanzara su campaña en el estadio de Vélez, hizo un chiste futbolero en X: "Joaquín de la Torre lo de ayer fue un triunfo de Massa en Vélez, lo de ahora va a ser un triunfo de Vélez en masa".

Dos años después De la Torre abandonó a Massa y se sumó a las filas de Juntos por el Cambio. López, en sintonía, también empezó a militar por el "cambio".

De la Torre hizo todo lo posible por ser el candidato de Patricia Bullrich a la gobernación bonaerense en el 2023, pero le ganó la pulseada Néstor Grindetti. La derrota dentro de esa interna y luego el fracaso de Juntos por el Cambio en las elecciones, sin embargo, no lo dejó afuera de la carrera. Apenas asumió el gobierno de Javier Milei se supo que el exintendente tenía tal influencia en Capital Humano que había logrado que se designe a su hermano al frente de lo que fue el ministerio de Desarrollo Social. Con él, además, llegaron equipos técnicos y funcionarios en áreas clave como López, el peronista encargado de los despidos de esta jornada.

La respuesta de ATE

A principios de marzo, Capital Humano había adelantado despidos en los Centros de Referencia. Desde la Junta Interna del Ministerio de Desarrollo Social, de ATE, rechazaron las políticas de Pettovello: "Desde que comenzó la gestión hace casi tres meses se han ocupado de detener absolutamente todas las áreas que deberían atender a la población más desprotegida ante la crisis económica y social en la que nos encontramos", sostuvieron.

"Si la ministra piensa que la atención personalizada, la dedicación y el acompañamiento se pueden reemplazar con un 0800 es porque menosprecia al pueblo argentino y desconoce la realidad de nuestro país", agregaron.

López, en el video que se filtró esta mañana, le dice a un grupo de trabajadores que en breve les llegará la notificación del ministerio y que su mensaje era informal. "Con muchos de ustedes ya me presenté cuando empezó la gestión de este gobierno nuevo en diciembre. Me designaron a cargo del lugar. Estuve haciendo la transición. Ahora les vengo a hablar de manera informal, desde el lugar que me toca", les dijo.

