Eduardo Duhalde: "Los acreedores saben que no podemos pagar ahora, no hay que calentarse"

Eduardo Duhalde, expresidente de la Nación, habló sobre la negociación por el pago de la deuda en medio de la situación económica actual, y consideró que es un tema del que no hay que preocuparse porque los acreedores “saben que ahora no podemos pagar” y que se necesita tiempo para crecer y pagar en el futuro.

"Los acreedores saben que no podemos pagar ahora y saben que tenemos potencialidad para pagar en el futuro. Entonces no hay que calentarse, hermano", dijo el dirigente del Partido Justicialista en diálogo con Roberto Navarro por El Destape Radio.

El ex mandatario recordó que durante el tiempo que estuvo al frente del Ejecutivo “no pagó”, y consideró que la reestructuración y el pago de la deuda se resolverá “con mayor plazo y quita”.

“Tengo un gran problema con los usureros. El capitalismo usurero debe ser condenado. Yo creo que la deuda va a terminar con mayor plazo y quita. No nos hagamos mala sangre por esto. Es lo que hice yo”, sentenció. Duhalde recordó que en su momento, cuando decidió no pagar la deuda, se quejó: "¿Quieren que sigamos bajando sueldos, haciendo achiques? ¡Están locos!", rememoró.

Según el expresidente, para que la economía salga adelante lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo en que “el gran problema de Argentina es que producimos poco”. “Si estamos de acuerdo con eso, hay que ver cómo hacemos para producir más”, dijo. En ese sentido, consideró esencial la productividad. “Hay que recuperar el trabajo. Los dirigentes que venimos del campo gremial como yo entendemos más que los políticos del tema de la productividad y en esto estoy ayudando con el Gobierno”, sostuvo.

Duhalde contó además que se reunió semanas atrás con la vicepresidenta Cristina Kirchner, y le propuso un plan para bajar los precios de los alimentos. "Estoy ayudando constantemente. Ahora tengo una propuesta que creo que puede ser aceptada: la solución para el precio de los alimentos. Quiero que la gente pueda comer y que los alimentos tengan el precio que corresponde", dijo.

Si bien no quiso brindar demasiados detalles al respecto dado que aún el proyecto no está terminado, explicó: “Los precios cuidados, la góndola, todo eso es muy remanido y no ha dado los resultados esperados. En estos días, la volveré a ver a Cristina y a Alberto cuando llegue, y vamos a poner en marcha este proyecto”, afirmó.

Respecto de las primeras medidas del Gobierno de Alberto Fernández y las expectativas de que el país pueda salir de la crisis, Duhalde sostuvo: “Yo tengo expectativas con el tema de la producción, que es el tema que nos puede sacar adelante. Hay que abocarse a eso y no esperar qué va a pasar con los señores que nos prestan plata de afuera”, insistió.

A.G./ C. P.