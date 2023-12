Diputados: cuatro bloques sellaron un acuerdo parlamentario y buscan recrear un nuevo polo opositor

Los bloques Cambio Federal, Innovación Federal, Hacemos por nuestro País y Coalición Cívica comunicaron este martes que llegaron a un "acuerdo parlamentario" para conformar un nuevo colectivo que trabajará de forma coordinada, y que al unir fuerzas podría pelear espacios de poder en la nueva composición de la Cámara de Diputados.

En total, este bloque reúne a 32 diputados nacionales de diez provincias diferentes y con historias y trayectorias políticas de lo más disímiles, que no necesariamente tienen visiones en común sobre los distintos temas de actualidad, por lo que resulta un enigma predecir cómo se comportarán cuando lleguen a la Cámara baja los proyectos más polémicos del Poder Ejecutivo.

Martín Menem acelera el tratamiento del paquete de reformas económicas que impulsa el Gobierno

Esta arquitectura no formal -que no logró sumar a la UCR, detalle no menor- le permite sin embargo posicionarse como un actor de relieve en el nuevo mapa parlamentario, y en el caso de decidirse a conformar un interbloque le podría redituar en lugares importantes en las distintas comisiones que estarán constituyéndose en los próximos días.

El primer acto fundacional fue la designación de Nicolás Massot (Cambio Federal) como representante ante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

Nicolás Massot (Cambio Federal).

"Hemos conformado un acuerdo parlamentario a efectos de coordinar y hacer más eficiente y más presente nuestro trabajo para el próximo período parlamentario", anunciaron los cuatro espacios en un comunicado, con la firma de sus presidentes Miguel Pichetto (Cambio Federal), Pamela Calleti (Innovación Federal), Santiago García Aresca (Hacemos por Nuestro País) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).

Miguel Ángel Pichetto (Cambio Federal).

"Seguiremos trabajando y coordinando acciones para garantizar y reforzar la presencia de los distintos integrantes en las diferentes comisiones permanentes y bicamerales para defender la mayor representatividad de las provincias que representamos y la construcción de un país federal", agregaron en el escrito.

Juan Manuel López (Coalición Cívica).

Unión por la Patria cuestiona la nueva alianza opositora en Diputados

Altas fuentes de la bancada de Unión por la Patria a las que la agencia Noticias Argentinas consultó, señalaron que la maniobra es "insólita" y que la idea de un "grupo de bloques" es "algo que nunca se vio".

"Esa gente no está en condiciones políticas de armar un interbloque y se ponen creativos, pero no existe eso", sostuvieron.

Admitieron que si constituyeran un interbloque sí podrían pelear lugares importantes en las comisiones bicamerales, pero no bajo la figura inexistente de "acuerdos parlamentarios" o "grupo de bloques".

Las juras más curiosas de diputados y los abucheos libertarios a quienes juraron "por Néstor y Cristina"

Para la conformación de las comisiones se viene utilizando desde hace algunos años como criterio el sistema proporcional D’Hont en base a los bloques, y así lo ratificó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, más temprano en un encuentro con periodistas parlamentarios.

Esta moción había sido aprobada en la sesión en la que el riojano fue investido como nuevo presidente, y desde los bloques más chicos de la oposición cuestionaron al alegar que buscaba beneficiar a Unión por la Patria, la primera minoría con 100 integrantes, y también al PRO.

La UCR y la Coalición Cívica, entre otras fuerzas, impulsaban en cambio el criterio de distribución por D´Hont pero en base a "grupos de bloques", siguiendo la lógica que usó la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado.

Desde Unión por la Patria le auguran al nuevo "acuerdo parlamentario" de los cuatro bloques opositores un destino de fracaso absoluto, ya que según argumentaron las fuentes consultadas no reúnen las condiciones políticas mínimas para la unidad de acción.

Al poner como ejemplo la reversión del impuesto a las Ganancias, proyecto que ingresará en los próximos días a la Cámara de Diputados, destacaron que solamente Calletti votará a favor del oficialismo, y quizás también algunos diputados de Córdoba, pero no Natalia de la Sota.

"Si Milei es vivo no tiene que meter Ganancias. Puede ser su primera derrota política", desafiaron.

ED