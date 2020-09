Diputados redoblan el ataque contra Sergio Massa: "Le agarró un ataque cristinista atropellador"

Sergio Massa fue el objetivo de todas las críticas opositoras por la escandalosa sesión de este martes 1 de septiembre en la Cámara de Diputados. El presidente del cuerpo, que incluso fue escrachado en las redes sociales, fue cuestionado por Juntos por el Cambio por avanzar con las sesiones virtuales que el frente opositor intentó boicotear, primero ausentándose y luego de manera presencial.

Tras la aprobación de la ley de asistencia al sector turístico, legisladores opositores redoblaron sus críticas al titular de la Cámara Baja, lo acusaron de "cristinizarse" (en referencia a la cuestionada sesión que Cristina Kirchner encabezó la semana pasada en el Senado), le reprocharon que "lideró" los conflictos y que no estuvo "a la altura de las circunstancias". Además, volvieron a rechazar las sesiones virtuales y el debate por la reforma judicial.

"El protocolo estaba vencido, el presidente de la Cámara no convocó a las fuerzas de Labor Parlamentaria y convocó una sesión sobre dos temas que había consenso, pero sin prorrogar el protocolo", resumió Facundo Suárez Lastra en diálogo con Habrá consecuencias, ciclo que se emite por El Destape Radio. Además sostuvo que el tigrense los "obligó a movilizar a noventa y pico de diputados de todo el país, en una situación ridícula".

La sesión terminó siendo mixta, con diputados opositores presentes y el resto de forma virtual. Foto: NA.

El diputado nacional por la UCR negó que haya "temas que no debían ser tratados". "Dijimos que algunos temas son inoportunos y pedimos que lo retiraran, como la reforma judicial. Pero en el caso de que se trate, tiene que ser presencial. Algo así requiere debate e interacción", planteó. "La complejidad de algunos temas, no puede funcionar con un botón de 'hablo o no hablo'", argumentó.

"Es una mala conducción del Congreso por parte de Massa", opinó el legislador, y resumió: "A Massa le agarró un ataque cristinista atropellador". "Hay una impronta de arrebato que nos preocupa y denunciamos. Esto no es Venezuela ni Cuba. Se va a judicializar esta sesión", anticipó. Sin embargo, Suárez Lastra se diferenció de la idea denunciada por otros sectores de Juntos por el Cambio, como Elisa Carrió: "No creo que este sea un golpe institucional", concluyó.

Si el kirchnerismo y Juntos por el Cambio no acuerdan esto va camino al desastre

Por su parte Waldo Wolff, uno de los más notorios agitadores de la negativa a sesionar anoche, acusó al líder del Frente Renovador de ser "el líder de los conflictos", y desafió: "Tiene que decidir si es Massa o si sigue las órdenes de Cristina Kirchner".

"Yo tengo relación buena y mala con Massa depende el momento, a él se lo notaba incómodo", explicó el diputado nacional por el PRO en diálogo con Alguien tiene que decirlo, ciclo que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia. Además, volvió a rechazar la reforma judicial: "Si la hacés a la fuerza, nosotros representaremos a la gente que no se va a dejar llevar a la fuerza gratis", advirtió.

Wolff consideró que "fue una noche absurda y bizarra para la democracia" argentina, y remarcó que "las sesiones virtuales no funcionan". Al referirse al presidente del cuerpo, dijo que "para él no estaba sentando en el recinto cuando sí estaba y hablaba conmigo". "Las sesiones virtuales no funcionan y a las pruebas me remito. Se fueron enrareciendo", completó.

Carrió contra Massa: "Es un oportunista y un golpista"

Por último, Luis Petri explicó que la oposición propuso ayer prorrogar las sesiones telemáticas por 30 días si el oficialismo respetaba no tratar temas judiciales y previsionales, lo que no fue aceptado por el presidente de la Cámara, Sergio Massa. El diputado nacional por la UCR insistió en que "el protocolo" de sesiones telemáticas "establecía que para renovarse necesitaba el consenso de todas las fuerzas parlamentarias".

"Consenso es acuerdo de todas las partes, no mayoría. Vamos a ir a plantear judicialmente la ausencia de protocolos de funcionamiento", subrayó en declaraciones a El Exprimidor, ciclo que conduce Ari Paluch en AM 550. "Massa no estuvo a la altura de las circunstancias. Es el director del debate, pero es un diputado más. Tiene la tarea de hacer cumplir el reglamento y ayer no hizo eso. Él debió reconocer que el protocolo estaba caído", reprochó.

"Nosotros propusimos que el acuerdo de sesiones telemáticas sea prorrogado por esta sesión y por estos temas, pero la intención del kirchnerismo era que se prorrogara por 30 días. La sospecha de que te metan por la ventana la reforma judicial está a la vuelta de la esquina", completó Petri.

FF