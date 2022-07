El "Chino" Navarro bancó a su hijo tras la carta contra CFK: "Hay cosas que comparto y otras que no"

Después de que se viralizó la carta en la que su hijo comparó a la vicepresidenta Cristina Kirchner con la periodista Viviana Canosa, el secretario de Jefatura de Gabinete y líder del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro salió a bancarlo. "Respeto el valor que tiene para decir cosas que muchos dicen en voz baja", lanzó.

En medio de la fuerte interna en el Frente de Todos y particularmente luego de que la vice criticara la "tercerización" de los programas sociales en manos de los movimientos, Juan Francisco Navarro, hijo del "Chino" había descargado su enojo en las redes.

En una publicación de Facebook, entre otras cosas, había dicho que "no podemos enojarnos con esa tía que grita desde la esquina de la mesa puteando a los planeros emulando a una Vivi Canosa progresista".

"Hay cosas que comparto y cosas que no, pero lo respeto. También respeto el valor que tiene para decir cosas que muchos dicen en voz baja y no se animan a decir en voz alta", dijo este martes Navarro padre en declaraciones a Urbana Play.

El dirigente del Movimiento Evita contó que su hijo tiene 37 años y buscó correrse un poco de su postura al decir que "yo no soy él, no va a un jardín de infantes".

"Tiene el derecho, se ganó el derecho de decir lo que piensa porque militó toda su vida. Los argentinos nos ganamos el derecho de decir lo que pensamos", justificó.

Qué decía la carta de Francisco Navarro

El hijo del dirigente cercano al presidente Alberto Fernández se había despachado contra la vicepresidenta luego del discurso en Avellaneda, donde se posicionó a favor de que el Estado controle los programas sociales.

"No perdamos tiempo en responder a los gritos conservadores. No nos enojemos si cierta dirigencia quiere invisibilizar el trabajo de la economía popular. No la entienden, no escuchan. ´Piensan que se las saben todas", arrancaba la misiva.

Juan Francisco, hijo del "Chino" Navarro. Viene de apuntar a Cristina Kirchner por los planes sociales.

En otro punto del documento había cuestionado las maneras de hacer política de Cristina Kirchner. Fue cuando dijo que "elige a dedo, se enoja con el elegido y luego lo abandona. Filosofía barata".

"No nos enojemos si la compañera no se hace cargo. El Movimiento Evita no eligió a (Julio) Cobos, (Amado) Boudou, (Martín) Insaurralde o (Daniel) Scioli. Tampoco formamos parte de la derrotada Unidad Ciudadana. Tampoco elegimos a Alberto. Pero tampoco abandonamos, destruimos o intentamos partir al campo popular”, manifestó.