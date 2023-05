El Consejo de la Magistratura, a un paso de suspender a Walter Bento, el juez mendocino acusado de múltiples delitos

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura dejó a un paso del juicio político a Walter Bento, el juez federal de Mendoza que será enjuiciado desde el 26 de julio, acusado por asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Con cuatro votos (y tres abstenciones oficialistas), la oposición logró elevar al plenario un dictamen para la suspensión y apertura del procedimiento de remoción del magistrado, que será tratado a fin de mes.

El dictamen que plantea la suspensión de las funciones del titular del Juzgado federal N°1 de Mendoza y el inicio de un jury en su contra fue aprobado este miércoles con los votos de los consejeros Eduardo Vischi (senador), Miguel Piedecasas (abogado), Roxana Reyes (diputada) y Álvaro González (diputado), los cuatro ligados a la oposición.

Fue luego de un intenso debate marcado por la diferencia de criterios entre el oficialismo y la oposición respecto del contenido del dictamen. Mientras los apoyos fueron manifestados de forma múltiple por Vischi, Reyes y Piedecasas, Rodolfo Tailhade fue el consejero oficialista que explicó que el bloque se iba a abstener por considerar que "no nos parece que el dictamen tenga la seriedad suficiente".

Con la aprobación de hoy, la oposición logró que el proyecto pase a debatirse en un plenario del Consejo que se realizará el miércoles 31 de mayo. Para que sea aprobado se necesitan 13 votos y la oposición tiene asegurados seis, aunque espera contar con el apoyo de los representantes académicos y de los jueces.

Si bien algunos consejeros creen que puede avanzar, quienes siguen de cerca la dinámica anticipan un panorama reñido de cara al plenario en el que se pondrá a consideración el tema. Las dudas están puestas en si los jueces y juezas que integran el organismo acompañarán o no la aprobación del dictamen para suspender a Bento.

Por lo pronto, este miércoles los consejeros Alberto Lugones, Agustina Díaz Cordeno, Diego Barroetaveña y Alejandra Provítola, todos jueces y juezas, se negaron a pronunciarse sobre el tema y avisaron que sus consideraciones serán vertidas en el plenario. En rigor, no estaban obligados a hacerlo porque no forman parte de la Comisión.

La reunión de la Comisión arrancó minutos después de las 9:30 en el primer piso del edificio ubicado en la calle Libertad, con Piedecasas en la presidencia. Al arrancar, después de repasar una serie de temas pautados en el orden del día, el abogado propuso rechazar por "improcedente e inadmisible" un recurso extraordinario presentado por Bento para que se suspenda el trámite en su contra.

Piedecasas, Vischi, Reyes y el oficialista Héctor Recalde optaron por acompañar esa propuesta de rechazo. La misma suerte corrió otro planteo de Bento vinculado a hechos nuevos.

La Comisión de Acusación dejó a Bento a un paso de ser suspendido.

Bento es uno de los cuatro jueces federales de Mendoza y está imputado y procesado por graves delitos. Entre ellos, se lo señala por asociación ilícita, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, entre otros delitos. La Justicia pidió su detención preventiva, pero como tiene fueros por su cargo de juez esa medida no se puede concretar.

Dictamen "suficiente" vs. "inconsistente"

"Creo que el dictamen está suficientemente sustentado en cuanto a las circunstancias por las cuales se va a trabajar en la acusación", dijo Vischi. Más adelante, añadió: "El acusado (Bento) ha mentido permanentemente, ya que se pudo comprobar que ejerció abuso de poder, adulteró declaraciones juradas, desobedeció una orden judicial, falseó datos para pedir un crédito hipotecario y para acceder a un concurso de juez".

Al finalizar su exposición, el senador radical insistió con que "hay razones más que suficientes para sostener este proceso" y, más allá del señalamiento sobre Bento, dijo que "en la Justicia nacional hay muchos jueces provos".

Después pidió la palabra Tailhade, quién de entrada planteó que "el dictamen (...) tiene un poco más de información que el anterior, pero aun así no estamos en presencia de una pieza consistente que pueda habilitar con la seriedad que requiere el jurado de enjuiciamiento".

"Si se habilita, va a ser difícil en el marco del juicio político que se puedan considerar probadas todas y cada una de las imputaciones. Me da la impresión, a primera vista, que es una investigación que está muy atada a la causa penal. Constantemente se vio alimentada desde esos tribunales por las novedades que iban ocurriendo en la causa penal", manifestó.

A su criterio, eso es riesgoso ante "un eventual pronunciamiento del Tribunal Oral que diga que estos hechos no ocurrieron". "Si la Cámara sobresee al juez Bento y nosotros estamos comprometidos con esos hechos, no le veo demasiada alternativa al jurado de enjuiciamiento", añadió Tailhade, que más adelante consideró que las 9 horas de declaración de Bento "tienen que tener un correlato en el dictamen" y, según él, no lo tienen.

El 31 de mayo será el plenario donde se definirá si avanza o no el dictamen.

Cuando terminó, la que pidió la palabra fue la diputada Reyes. "Este expediente no es ni una extensión ni una prolongación de la causa penal que se tramita. El presente investiga la comisión de causales de mal desempeño. De no mediar la inmunidad que tienen los jueces, se hubiera hecho efectiva la prisión domiciliaria que se viene pidiendo", manifestó en respuesta al planteo de Tailhade.

La consejera sostuvo que "el dictamen es simplemente una propuesta que se hace al plenario y quedan instancias para tratar el tema". "Hay causas de mal desempeño independientemente de la existencia o no de delito penal", opinó.

"Lo que a mí me conmueve para apoyar este dictamen es que estamos frente a ocho procesamientos firmes de un magistrado de la Justicia federal. Hay elementos de que se han cometido los hechos y esto está en el Código Penal aplicable al procedimiento", opinó Piedecasas en su turno.

"Son delitos gravísimos", consideró después de enumerar los delitos por los que la Justicia acusa al juez mendocino.

"Con el grado de convicción de ocho procesamientos firmes con 10 figuras delictivas, existen los elementos suficientes para sostener esta propuesta de dictamen de la Comisión de acusación", completó.

El plenario, clave para Bento

Así las cosas, todas las miradas están puestas en lo que pueda ocurrir en el plenario del 31 de mayo. Es que si se consiguen los votos necesarios para que el Consejo apruebe la suspensión y el inicio del jury, inmediatamente podría quedar en vía libre la ejecución de la detención preventiva de Bento, dictada por la Justicia. Si eso ocurre, el juez llegaría preso al banquillo de los acusados.

El juicio arrancará el 26 de julio próximo.

