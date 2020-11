El Frente de Todos en Diputados busca avalar el planteo del Senado sobre el FMI

Diputados nacionales del Frente de Todos, entre ellos Carlos Heller y Fernanda Vallejos, pidieron este martes 17 de noviembre que el bloque oficialista en la Cámara Baja respalde la declaración de sus pares del Senado ante la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI). La misiva de senadores K, que generó críticas de Juntos por el Cambio, le marcó al organismo internacional de crédito su "responsabilidad" en los créditos que entregó hace dos años al Gobierno de Mauricio Macri, y que generaron una crisis de deuda.

Heller dio el puntapié inicial al sugerir en la reunión del bloque (que se desarrolló por videoconferencia) que hubiera un pronunciamiento en línea con el del Senado, pidiéndole al FMI que se abstenga de fijar o condicionar la política económica del país a cambio de condiciones más flexibles para el pago de la deuda, según señalaron fuentes parlamentarias del oficialismo a la agencia Noticias Argentinas.

La propuesta del presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda tuvo buena aceptación: fue explícitamente apoyada por Vallejos y podría haber novedades en las próximas horas. Pero no fue el único tema que se tocó durante la reunión de bloque: también cerraron filas en apoyo al Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas que se tratará este martes en el recinto de la Cámara baja. No es un detalle menor, ya que sectores no kirchneristas del Frente de Todos proponían dejar de lado el dictamen y subsumir el aporte extraordinario en la reforma tributaria que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en el corto plazo.

En otro orden, Vallejos pidió en el bloque acompañamiento para incluir en el temario de la sesión el dictamen para prohibir la ayuda estatal a empresas y personas con activos offshore, una iniciativa que surgió a partir de la unificación de los proyectos de Pablo Carro, Graciela Camaño y otro de su propia autoría. No obstante, el temario para la sesión de este martes parece cerrado y en todo caso podría ingresar en la agenda de la siguiente.

De la reunión participaron de forma presencial el presidente del bloque, Máximo Kirchner; la vicepresidenta Cecilia Moreau; y la secretaria parlamentaria Cristina Álvarez Rodríguez; en tanto que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la presidió de forma remota desde su casa. Massa se aisló de forma preventiva por haber tomado contacto con un integrante de la misión del FMI que contrajo coronavirus: pese a haber recibido un informe que dio negativo, el tigrense se encuentra a la espera de que las autoridades sanitarias le indiquen si podrá retomar sus funciones. En caso de que no pueda hacerse presente en la sesión de este martes, la presidencia recaerá en el diputado Álvaro González (PRO) y Massa participará de forma telemática votando a favor de la iniciativa.

RI/FF