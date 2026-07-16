El Gobierno amplió el gasto en $4,45 billones: más fondos para universidades, energía y la SIDE, y recortes en empresas públicas

El Gobierno nacional dispuso una nueva modificación del Presupuesto 2026 con una ampliación neta del gasto público de $4,45 billones, una decisión que quedó oficializada mediante el Decreto 594/2026 y que representa la segunda gran readecuación presupuestaria desde la aprobación de las cuentas públicas de este año.

La medida fue firmada pocas horas antes de que la Selección argentina derrotara por 2 a 1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Según surge del expediente, el trámite fue rubricado por el subsecretario de Presupuesto, Rodrigo Germán Cabado, a las 10.52 del miércoles 15, casi seis horas antes del encuentro disputado en Atlanta.

Sandra Pettovello

La norma incorpora una extensa reconfiguración de partidas dentro de la Administración Central y de organismos descentralizados. En total, la planilla del artículo 1° del decreto, compuesta por 186 páginas, modifica 111 programas presupuestarios, con aumentos para 91 de ellos y reducciones para otros 16.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las ampliaciones alcanzan los $4,79 billones, mientras que los recortes suman $348.794 millones, lo que arroja un incremento neto del gasto de $4,44 billones, equivalente a unos $4,45 billones.

La cartera más beneficiada fue el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, que recibió $2,32 billones adicionales, es decir, más de la mitad del incremento total dispuesto por el Ejecutivo.

Dentro de ese ministerio, el principal refuerzo corresponde al programa Desarrollo de la Educación Superior, que suma $1,33 billones. De ese monto, el 98% será destinado a transferencias para universidades nacionales, mientras que el porcentaje restante financiará el sistema de becas. Todo el incremento será cubierto con recursos provenientes del Tesoro Nacional.

Por falta de votos, el oficialismo postergó tres semanas el debate de la ley de propiedad privada

La decisión representa un cambio respecto de la primera modificación presupuestaria realizada en mayo, cuando el Gobierno había aplicado un ajuste de $78.000 millones sobre partidas educativas y reducido en $5.300 millones los fondos destinados a infraestructura universitaria.

Además del financiamiento para las universidades nacionales, el Ministerio de Capital Humano obtuvo un incremento de $624.308 millones para Políticas Alimentarias, uno de los programas sociales de mayor peso dentro de la cartera.

También crecieron las transferencias hacia la ANSES, que recibirán $286.580 millones adicionales para atender distintas prestaciones del sistema previsional.

Más recursos para la SIDE, la Justicia y el Congreso

El segundo mayor incremento presupuestario fue para el Ministerio de Economía, que sumó $835.408 millones.

La mayor parte de esos recursos estará destinada al sostenimiento del sistema energético. En ese marco, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) recibirá $638.395 millones adicionales en concepto de transferencias, en medio del incremento de la demanda eléctrica registrado durante el invierno y del aumento de los subsidios energéticos.

Secretaría de Inteligencia (SIDE)

Otra de las partidas que sobresale dentro del decreto corresponde a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Bajo el programa Información e Inteligencia, dependiente de la Presidencia de la Nación, el organismo contará con un refuerzo presupuestario de $49.261 millones, una de las diez ampliaciones más importantes incluidas en la norma. El área está bajo la órbita de Cristian Auguadra, funcionario identificado con el asesor presidencial Santiago Caputo.

El decreto también amplía los recursos asignados al Poder Judicial, que suma $111.138 millones, mientras que el Ministerio Público recibe $230.460 millones adicionales.

Villarruel la acusó de "vender el país" y Bullrich le dijo "maleducada" y que renuncie: el durísimo chat después del triunfo de Argentina

En tanto, el Ministerio de Salud incorpora $158.349 millones, mientras que el Poder Legislativo obtiene un incremento de $89.422 millones para su funcionamiento.

Los mayores recortes alcanzan a empresas públicas

Las principales reducciones presupuestarias no recaen sobre ministerios sino sobre empresas estatales financiadas mediante la partida Obligaciones a Cargo del Tesoro.

La mayor baja corresponde a Energía Argentina S.A. (ENARSA), que pierde $238.395 millones en transferencias corrientes. A su vez, Nucleoeléctrica Argentina (NASA) registra un recorte de $65.000 millones en transferencias de capital. En conjunto, ambas empresas concentran $303.395 millones de reducción presupuestaria, lo que representa cerca del 87% de todos los recortes incluidos en el decreto.

También se reducen partidas destinadas a la coordinación institucional del Ministerio de Seguridad, con una baja de $14.654 millones; al programa de Alistamiento Operacional de la Armada, que pierde $4.640 millones; y a las Actividades Centrales del Ministerio de Economía, que disminuyen $2.931 millones, además de otros ajustes menores distribuidos entre diferentes organismos.

Uno de los aspectos que deja abiertos el Decreto 594/2026 es el origen de los recursos que permitirán financiar la ampliación presupuestaria.

La norma no detalla las fuentes de financiamiento del aumento neto de $4,45 billones, por lo que no queda establecido si esos fondos provendrán de una mayor recaudación tributaria, de remanentes de caja disponibles o de nuevo endeudamiento.

Además de las modificaciones presupuestarias, el decreto incorpora cambios en las plantas de personal de distintos organismos nacionales mediante el artículo 3°.

Al mismo tiempo, establece una contribución al Tesoro Nacional por $280.511 millones a cargo del Ministerio de Capital Humano, un monto que equivale aproximadamente al 12% del incremento presupuestario recibido por esa cartera.

La norma lleva las firmas de Diego Santilli, Pablo Quirno, Carlos Presti, Luis Caputo, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger, y constituye la segunda gran modificación del presupuesto vigente desde su aprobación a comienzos de 2026.

RG/MSS