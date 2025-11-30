El Gobierno de Milei atrasa frente a la tortura

De todo lo siniestro que han conformado y confeccionado las dictaduras en la historia de la humanidad a lo largo de los años, la tortura es la que ha dejado marcas en los que sobrevivieron a ella.

Hace poco el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños puso nuevamente en cuestión la cifra de 30 mil desaparecidos que la mayoría de la sociedad argentina ha aceptado como el fatídico corolario de la última dictadura cívico militar en nuestro país. Muchos de esos 30 mil deben de haber soportado torturas. Marcas que han quedado indelebles en los cuerpos que nunca fueron encontrados.

Baños transmitió ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas el pensamiento de la derecha que hoy gobierna nuestro país. Nada nuevo si se tiene en cuenta que cuando Mauricio Macri estuvo al frente del gobierno denostó a los organismo que vienen batallando desde muchos años por los derechos humanos a los que el ex Presidente calificó de “curros”.

La novedad del gobierno de Milei fue la de la haber votado en contra de la eliminación de la tortura.

Estamos hablando de un hecho sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. Estamos viviendo una situación que lejos de ser anecdótica tira para atrás tantos años de democracia. El voto en contra de la tortura por parte del gobierno atrasa. Deja sin sustento a una gran mayoría de la población que seguramente está en contra de la tortura.

Baños no llevó a la ONU la tradición democrática de nuestro país. Fue con el dictado de ir en contra de un bien de nuestra sociedad.

Además y como propósito principal el subsecretario de “Derechos Humanos” fue a seguir profundizando las hoy ya más que “relaciones carnales” entre Trump y Milei. Se sumió Baños al voto de Estados Unidos y de Israel, los otros dos países que votaron en contra de la tortura. Le puso Baños una puntada más en la soldadura a uno de los vértices del “triángulo de hierro” al que Milei ató a su política internacional.

El sustento económico brindado por parte de los Estados Unidos a Milei en el justo momento en el cual se jugaba su futuro y el de su gobierno se tiene que pagar. No hay dólares en las arcas del Banco Central que en lo inmediato puedan cancelar los préstamos adeudados a la potencia del norte. “No hay plata” dijo Milei al iniciar su mandato.

Si no hay plata que tampoco haya dignidad.

Parece que poco le importa al gobierno la dignidad. Menos parece importarle la construcción por la que ha atravesado nuestro país y pararse frente a la tortura.

Hoy al gobierno lo manda la premura económica. La necesidad imperiosa de contar con el visto bueno de Trump y que este último sea el auxilio necesario para la aventura de Milei.

Ha quedado nuestro país frente al resto del mundo con una negación de lo más profundo, de lo que quedan marcas.