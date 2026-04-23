El Gobierno declaró ilegal el paro del Servicio Meteorológico Nacional y ATE anunció nuevas medidas

El Gobierno declaró ilegal el “apagón informativo” del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) convocado para este viernes 24 de abril que iba a tener efecto sobre todos los vuelos de Argentina; Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio de estatales ATE, salió a cuestionar este medida a través de su cuenta de X, revelando las nuevas medidas que tomarán en este contexto.

Según la resolución oficial, el Poder Ejecutivo sostiene que “el servicio meteorológico para la navegación aérea es un servicio público esencial en los términos de la ley 27.161 y artículo 24 ley 25.877″.

El Poder Ejecutivo definiendo al SMN como un servicio público esencial

Aguiar publicó en su cuenta oficial de X un extenso posteo cuestionando la decisión con el título de “¡Urgente! ¡El Gobierno ataca el derecho a huelga del Servicio Meteorológico Nacional! ¡La ilegalidad es la secretaria de Trabajo!”.

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El texto comienza diciendo: “El Gobierno, de manera totalmente ilegal y como nos tiene acostumbrados, nos dice que los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional no pueden hacer huelga porque es un servicio esencial. Eso es falso. Ninguna ley incluyó a ese servicio como esencial por lo cual no existe restricción alguna para ejercer ese derecho fundamental”.

Paros y despido: sigue la tormenta perfecta en el SMN

Y agrega: “El SMN es muy importante para el país. Por eso exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente. Y por supuesto, si es tan esencial, no pueden despedir a más de 140 trabajadores”.

A continuación, denuncia que “lo que pretende el Gobierno es prohibir nuestro derecho a la huelga, y eso es, una vez más, gobernar al margen de la ley y de la Constitución Nacional. Ilegal no es una huelga comunicada en tiempo y forma, lo que es ilegal es la conducta de los funcionarios de este Gobierno que están incurriendo en numerosos delitos al poner en riesgo vidas humanas pretendiendo hacer despegar aviones sin los informes meteorológicos”.

Y cierra el texto remarcando las acciones que emprenderán: “Decidimos el levantamiento parcial de la medida de fuerza y mañana a las 10:30 habrá Asamblea General Resolutiva en la sede central del SMN: Av. Dorrego 4019, entre Figueroa Alcorta y Lugones”.

Posteo de Rodolfo Aguiar sobre la decisión del Gobierno sobre el apagón informativo

Cómo iba a ser el “apagón informativo” del SMN este viernes 24 de abril

El “apagón informativo”, impulsado por gremios como ATE como respuesta a la ola de despidos y el desfinanciamiento del Servicio Meteorológico Nacional, consistía en la interrupción de la difusión de los datos, pronósticos y alertas oficiales entre las 5 y las 12 del mediodía del viernes 24 de abril.

Durante esas 7 horas, los meteorólogos dejarían de emitir los informes técnicos que son obligatorios para que los comandantes de aeronaves puedan hacer sus rutas. Sin conocer las condiciones atmosféricas provistas por el SMN, las aerolíneas no podían garantizar los protocolos de seguridad que exigen tanto las normativas internacionales como las compañías de seguros.

HM/DCQ