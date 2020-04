El Gobierno prorrogó hasta el 12 de abril el cierre de las fronteras

El Gobierno nacional estableció este miércoles 1 de abril la prórroga de la prohibición de ingreso al país hasta el 12 de este mes a extranjeros no residentes en Argentina, como medida preventiva ante la pandemia de coronavirus. Además, instruyó a que se coordine un cronograma de ingreso paulatino al territorio de personas residentes en el país, los llamados "varados", y argentinos y argentinas con residencia en el exterior.

"Prorrógase el plazo establecido por el artículo 1° del Decreto N° 274/20 hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive", establece la medida publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, en la que se instruye "al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, al Ministerio del Interior, a la Dirección Nacional de Migraciones, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Transporte y a la Administración Nacional de Aviación Civil, con el fin de que procedan a establecer los cronogramas pertinentes y a coordinar las acciones necesarias para posibilitar el ingreso paulatino al territorio nacional de las personas residentes en el país y de los argentinos y argentinas con residencia en el exterior que no hayan podido hacerlo durante la vigencia del Decreto Nº 313/20".

El gobernador de Misiones denunció que ingresan personas por la frontera con Brasil

"A tal fin determinarán los corredores seguros aéreos, fluviales, marítimos y terrestres que reúnan las mejores condiciones sanitarias y de seguridad, en el marco de la pandemia de COVID-19, prestando especial atención a las personas pertenecientes a grupos de riesgo, conforme lo define la autoridad sanitaria", agrega el texto. De esta forma, el presidente, Alberto Fernández, decidió extender el programa para posibilitar "el ingreso paulatino al territorio nacional de las personas residentes en el país y de los argentinos y argentinas con residencia en el exterior". La resolución señala que persiste el objetivo de "minimizar el ingreso al territorio nacional de posibles vectores de contagio".

El decreto anterior sobre el cierre de las fronteras establecía la ampliación "de los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso a las personas residentes en el país y a los argentinos y las argentinas con residencia en el exterior" y aclaraba que "estará vigente hasta el 31 de marzo, inclusive, del corriente año". De esa forma, se prohibió en el país el ingreso para argentinos y extranjeros, ya sean residentes o no en el país. Con la nueva norma, esa imposibilidad se prolonga hasta el domingo de Pascua, con las mismas excepciones.

La situación de los argentinos que todavía se encuentran en el extranjero es compleja. En este marco, el Gobierno estableció días atrás y a través de la Cancillería la creación del "Programa de Asistencia de Argentinos en el Exterior en el Marco de la Pandemia de Coronavirus" para garantizar a quienes quedaron varados en el extranjero "hospedaje, alimentación, asistencia sanitaria y toda otra necesidad básica". Se trata de una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que encabeza Felipe Solá obedece a la suspensión de la repatriación de argentinos desde el exterior por el cierre total de fronteras que se adoptó ante el avance de la pandemia de coronavirus.

La directora de Migraciones sobre el cierre de fronteras: "Hemos sido de avanzada al tomar la medida"

El programa "tiene como objetivo prestar asistencia a los nacionales argentinos o residentes en el país que no pudieran ingresar al territorio nacional". Según el documento, "quien esté a cargo de cada representación argentina en el exterior podrá adoptar las medidas que resulten pertinentes a los fines de garantizar" a esas personas "hospedaje, alimentación, asistencia sanitaria y toda otra necesidad básica". No obstante, aclara que "solo podrán ser asistidos" en virtud del nuevo programa "quienes se encuentren incursos en una situación de vulnerabilidad que no les permita resolver la cuestión por sus propios medios".

Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones, explicó este martes a Todo Noticias que el regreso de los varados "será una apertura gradual, y con un protocolo pensado de manera interministerial. La idea es que se habiliten ocho pasos terrestres para que ingrese un cupo de 500 argentinos por día, desde las 8 hasta las 16". El Ministerio del Interior habilitará 8 pasos fronterizos terrestres para permitir el ingreso de hasta 500 personas por día, de 8 y 16 horas. Los pasos limítrofes habilitados para vehículos y ómnibus serán: Paso de los Libres/Uruguayana (Brasil), Gualeguaychu/Fray Bentos (Uruguay), Salvador Mazza/ Yacuiba (Bolivia), Cristo Redentor, Paso Integración Austral y San Sebastián (Chile) y Clorinda/ Puerto José Falcón y Posadas Encarnación (Paraguay).

AB/FF