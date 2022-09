El machete de Negri y la reaparición de Milei en una tarde con acuerdo

Cuando parecía que todo podía quedar en la nada, el jefe del bloque oficialista Germán Martínez, y la titular de Diputados, Cecilia Moreau, alcanzaron un acuerdo con la oposición, y el Congreso volvió a repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Mario Negri tenía miedo de que el Frente de Todos lanzara su artillería verbal en el recinto y acuse a la oposición de la “violencia política”. Pero nada de eso pasó, en su entorno destacaron que “eligieron oradores más tranquilos”.

Pero Negri estaba preparado por si se complicaba el debate. En su banca tenía una hoja con testimonios de dirigentes kirchneristas que “incitaban al odio”.

Los del PRO no participaron en el debate. Cristian Ritondo señaló que votaban favorablemente el repudio pero que se iban a ir del recinto. “No es la calle ni el recinto el lugar para determinar los responsables de un delito. No queremos que este hecho gravísimo se use para generar más divisiones”, dijo el jefe del bloque PRO.

Cuarenta horas después del intento de asesinar a la vicepresidenta se conoció la mirada de Javier Milei. A primera hora sus asesores no sabían si iba a asistir o no. Finalmente llegó a las 11.40 acompañado por su hermana Karina.

En el recinto no repudió el atentado contra la vice. Habló de “toda la violencia”, y cargó contra “la casta” porque solo se preocupan cuando “los tocan a uno de ellos”. Tampoco mencionó a la vicepresidenta ni se refirió a lo que pasó el jueves por la noche

“Hay muertos hoy, hay muertos mañana y la política se sigue mirando el ombligo. Por eso nosotros dejamos en claro nuestro repudio a toda la violencia, pero no aceptamos este circo dantesco de la política”, disparó.

Al terminar el discurso le dijo a Moreau: “Muchas gracias, presidente”. Y ella replicó: “Gracias, diputada”. El ala oficialista del recinto estalló en risas y aplausos. Acto seguido Milei y su compañera de bloque, Victoria Villarruel, se fueron del hemiciclo. “Ustedes son casta”, les dijo a los oficialistas. Después, miró a los opositores y les dijo: “Y ustedes son cómplices”.

Otro de los cruces fuertes estuvo entre Myriam Bregman y Leandro Santoro. La diputada de la izquierda dijo: “He sufrido un ataque y lo tengo que decir. Santoro se tuiteó encima y nos quiere comparar con los Espert, los Milei. ¿Sabe qué pasa con la paz social que le firmó el PRO? Es la paz de los cementerios que se utiliza contra los que luchan. No vamos a firmar eso”, gritó enérgicamente desde su banca.

Por sentirse aludido, Santoro pudo contestarle: “Si hablamos de tolerancia tenemos que ser conscientes del nivel simbólico de las acusaciones. Bajo ninguna circunstancia quise comparar al FIT con la actitud de la derecha”. Sin embargo, Bregman ya se había levantado de su banca.

En el palco llegaron distintos funcionarios del Gobierno. Estaba la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, con la titular del Inadi, Victoria Donda. Entre los ministros estaba el de Defensa, Jorge Taiana, que llegó con los jefes militares. También estuvieron el titular de la cartera de Ambiente, Juan Cabandié, Martín Soria, de Justicia, y Guerrera, de Transporte.