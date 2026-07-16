El Senado vota hoy el pliego del juez que respaldó la posición de Milei sobre la Reforma Laboral

Este jueves, el Senado discutirá la votación de 29 pliegos judiciales; de todos ellos, el que genera mayores discusiones es el del juez Víctor Pesino, quien fue duramente cuestionado por los máximos referentes del sindicalismo argentino tras dejar sin efecto la medida cautelar que ponía en suspenso la Reforma Laboral impulsada por Javier Milei.

Víctor Pesino

Pesino es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, pero en 11 días cumplirá 75 años y, a esa edad, para poder continuar en su cargo, necesita que el Senado apruebe su pliego y que el presidente Javier Milei firme su designación antes de su cumpleaños, el próximo 27 de julio.

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Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), para evitar perder su cargo, el juez presentó un recurso de amparo para seguir ejerciendo sus funciones mientras se avanza con la aprobación de su nuevo mandato en el Senado.

Senado

Los otros pliegos que se discutirán este jueves 16 en el Senado

En la tanda de pliegos que discutirá el Senado este jueves también se encuentra el de Juan Rodríguez Ponte, propuesto para el juzgado federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora que se encuentra vacante y está siendo subrogado por Luis Armella, juez de Quilmes .

Martín Insaurralde y Jésica Cirio

En ese juzgado se encuentran las causas donde se investiga a la conductora Jésica Cirio y a su exmarido, el exintendente Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito; y la de Sur Finanzas, por una supuesta red de lavado de dinero y defraudación millonaria que involucra a la AFA y a diferentes clubes de fútbol.

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Rodríguez Ponte, esposo de la fiscal Alejandra Mangano y yerno del secretario de la jueza María Romilda Servini de Cubría, actualmente es titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, por lo que, según NA, la aprobación de su pliego sería un guiño a la familia judicial.

Los pliegos restantes son de defensores, jueces fiscales de Capital Federal, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta y Tucumán.