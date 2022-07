El Presidente apuntó al campo por “especular” y advirtió que no le van a “torcer el brazo”

Cuando el dólar blue tocaba los $ 345 y antes de que cierre siete pesos debajo de ese precio, sin anunciar medidas económicas, Alberto Fernández decidió enviar un mensaje contra los sectores a los que apunta ante la falta de la divisa extranjera. Rodeado de gobernadores y desde el Museo del Bicentenario le habló a los que considera “especuladores” y aseguró: “No”o me van a torcer el brazo”.

En otra jornada caliente para la economía, Alberto Fernández le habló a los sectores agropecuarios a quienes señaló por ser quienes “guardan 20.000 millones de dólares”. La palabra del Presidente de este viernes se dio en un contexto de incertidumbre económica que el gobierno busca minimizar mientras los anuncios se retrasan y Silvina Batakis continúa haciendo silencio público. En este contexto apuntó que su gobierno tiene “el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad”, y agregó: “A los desafíos les voy a poner el pecho y los vamos a superar juntos”. El campo no tardó en contestarle (ver página 8).

El acto en el que se presentaron obras de infraestructura científica y tecnológica sirvió de escenario para que el Presidente se muestre rodeado de distintos gobernadores a los que les piden darle volumen político a la gestión de la ministra de Economía, Silvina Batakis.

En la Rosada estuvieron presentes los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Arabela Carreras (Río Negro), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfran (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Saenz (Salta), Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Gerardo Zamora (Santiago). Algunos de ellos ya participaron de la ronda con Batakis que planificó el jefe de Gabinete, Juan Manzur con el objetivo de dar muestras de apoyo al gobierno. Ningún gobernador pudo salir de estas reuniones con una mirada optimista sobre el futuro de la economía.

“Soy muy consciente en este día de alegría en el que apostamos por la ciencia y la tecnología del contexto muy difícil que vive la Argentina, no lo descuido y lo tengo presente, y por eso trabajo todos los días. A ninguno de los problemas que tuvimos le escapé”, dijo el jefe de Estado, al recordar los inconvenientes que generaron la deuda con el Fondo Monetario Internacional dejada por el gobierno de Mauricio Macri, la pandemia de coronavirus y ahora los efectos de la guerra en Europa sobre la inflación en el mundo. “En octubre veíamos crecer a la Argentina, pujante, y decíamos ‘qué suerte, ya la pandemia se va acabando’. Y cuando todos creíamos que ese camino se allanaba, apareció una guerra que nos trastocó todo y generó una inflación en el mundo que también nos toca a nosotros”, afirmó el mandatario.

Sobre el final de su discurso, el Presidente manifestó que “a cada uno de estos desafíos le voy a poner el pecho y los voy a superar con todos ustedes, como superamos los que tuvimos que superar en el pasado”, aseguró Fernández y dijo: “los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad. Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer. Cuento con todos y cada uno de ustedes”.

Al finalizar el acto, el Presidente se reunió en su despacho con el diputado Eduardo Valdes, mientras esperó la llegada de Batakis y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, a la Casa Rosada.