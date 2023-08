El rol de dos expresidentes que resisten la sucesión

CFK, un papel acotado a la transferencia de votos

Cristina Kirchner entendió que su rol en esta campaña tenía que ver con asegurar la transferencia de votos a un candidato que recién convenció a su militancia cuando vio a la vicepresidenta sacarse tres fotos con Sergio Massa en veintidós días. No podía haber ningún tipo de especulación sobre su rol y participación en la construcción de la fórmula de unidad y por eso llegó a levantar, como nunca lo había hecho hasta acá, a un referente que no perteneciera a sus filas. Pero su tarea no se movió de esa intención y la búsqueda de votos quedó sólo en manos del postulante a la presidencial.

Su hijo, Máximo Kirchner, pidió por ella. Pero CFK no apareció. La dueña de los votos K no bajó nunca al territorio a hablarle a los propios más allá de los tres actos en los que marcó que Massa es el candidato del espacio. En el búnker oficial en donde se define la estrategia de campaña de Unión por la Patria dicen que la vice “siempre colabora cuando se la necesita”. Explican así su ausencia y el protagonismo total del postulante presidencial.

La vicepresidenta siguió la conmoción que generó en los últimos días los asesinatos en la provincia de Buenos Aires y las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires que terminaron con un fallecido desde el sur. Su voto en Río Gallegos sirvió algunas veces de excusa para ausentarse la noche de la elección y esta vez no será la excepción.

La falta de refuerzo que más se sintió no fue sobre la figura de Sergio Massa, sino sobre la de Axel Kicillof. Es cierto que nadie duda sobre la pertenencia del gobernador bonaerense a las filas de Cristina Kirchner, pero la vice no hizo un sólo gesto hacia quien debe retener la Provincia. ¿Qué rol jugará después de conocer los resultados electorales de la noche del domingo? Si los números no son los esperados, la vice tendrá que demostrar más de lo que hizo hasta acá.

Del otro lado, Alberto Fernández evalúa de manera positiva haber “enterrado” los personalismos. Aunque su plan de llegar a la elección con dos candidatos no funcionó, asegura que se logró reconstruir la “organicidad” del peronismo y que las decisiones ya no sean a dedo. Apunta al dedo de la titular del Senado. Sobre el rol de Sergio Massa en caso de ganar, advierte que deberá acostumbrarse a no ser personalista. “El peronismo debe cambiar y lo estamos logrando”, dice.

El jefe de Estado asegura que su nula participación en la campaña también es parte de la estrategia electoral. De acá a noviembre, fecha del posible ballottage, nadie imagina una nueva foto que reúna a Cristina y Alberto. Afuera del poder, el Presidente evalúa escribir su propio libro. Quizás allí cuente su versión sobre la negociación por el cierre de listas. Distinta a la que contó la vicepresidenta en público. Un “Sinceramente” no autorizado.

Macri quiere pararse como el garante de la unidad

“Garante de la unidad”; ese es el rol que asumió el expresidente Mauricio Macri para el día después de las PASO en las que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich disputarán voto a voto para quedarse con el cetro de candidato presidencial de Juntos por el Cambio.

Un dato lo grafica. El exmandatario jugó fuerte para que hoy haya un búnker unificado en Parque Norte. El encargado de coordinar la organización es Fernando De Andreis, hombre de estrecha confianza del expresidente quien tuvo a cargo la tarea de interlocutar tanto con Eduardo Ma-cchiavelli en representación del sector de Larreta, como con Juan Pablo Arenaza, el designado por el sector de Bullrich. De Andreis es de hecho, el jefe de campaña de Jorge Macri.

Desde el entorno de Macri destacaron ante PERFIL que el expresidente evitó inclinarse por uno de los precandidatos. “Es el único dirigente de peso que no se manifestó”, explican aunque nadie en el PRO niega que Macri tiene mayor afinidad con las ideas de Bullrich y que haya deslizado varios “guiños” para la exministra de Seguridad desde hace meses. Este sábado, ambos dirigentes desayunaron juntos. “Mantener la unidad con los valores del cambio”, sintetizan para explicar el equilibrio que Macri intentó ejercer desde el comienzo de la campaña y agregan: “Siente que hizo lo que tenía que hacer; trabajar para la unidad del día después”.

Según explicaron a PERFIL, Macri está enfocado en que a partir del 14 de agosto tanto el ganador como el perdedor de la interna trabajen de manera coordinada de cara a las generales. Algunos en el PRO incluso rememoran la interna en 2015 entre Larreta y Gabriela Michetti. La entonces senadora (y derrotada) terminó sumándose a la campaña del hoy alcalde.

En ese marco hay voces que señalan que la de Larreta y Bullrich “fue interna civilizada”. Si bien reconocen que hubo momentos de tensión, creen que se arribó a buen puerto y que la “unidad” no estuvo en peligro.

Al mismo tiempo destacan que Macri no se metió en los armados provinciales y que únicamente jugó fuerte en la Ciudad de Buenos Aires en donde su primo, Jorge, fue ungido como candidato. El objetivo del expresidente era que el PRO tenga un candidato “único” en el distrito. Fue el propio Macri quien trabajó para la foto de unidad del lunes pasado, cuando Larreta, Bullrich y el expresidente se mostraron junto a su primo. En el mismo sentido, desde las cuentas del PRO en redes sociales este viernes hubo mensajes de los tres en apoyo del ministro de Gobierno.

En el entorno del expresidente negaron un reciente contacto con Javier Milei. Pese a ello, el libertario sostuvo este viernes haber recibido un llamado de Macri. El expresidente volvió ayer al país luego de estar unos pocos días fuera, y estará presente el domingo en Parque Norte.