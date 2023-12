El ex juez nacional Alberto Baños, elegido recientemente por el presidente Javier Milei para ocupar la Secretaría de Derechos Humanos, informó qué va a suceder con el predio en donde se encuentra la ex Escuela Mecánica de la Armada (ex ESMA).

Actualmente el edificio funciona como un espacio de memoria y en septiembre de este 2023, a 40 años de democracia en Argentina, la UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad, siendo el cuarto sitio de Memoria con dicho título en la historia.

La polémica comenzó luego de que durante la campaña electoral, la vicepresidenta Victoria Villarruel, pidiera repensar el uso de las 17 hectáreas que conforman el predio que se encuentra ubicado en Avenida Libertador al 8100, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Podría ser disfrutado por todo el pueblo argentino, sobre todo porque en su momento había sido destinado para crear escuelas, que es lo que más necesitamos”, declaró Villarruel en aquel entonces.

El flamante secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, respondió qué va pasar con el espacio. “La UNESCO lo declaró patrimonio de la humanidad para la memoria de lo que fue la detención, tortura y muerte de adversarios políticos y además rige una medida judicial de no innovar sobre el predio completo de la justicia federal; por lo tanto, no se puede tocar”, informó.

Por lo tanto, la Secretaría a su cargo no tiene intenciones de modificar las actividades que actualmente se desarrollan en el predio. “Lo que funciona allí y las diversas actividades que se realizan no pueden ser modificadas”, explicó Baños.

Hoy en día, en la ex ESMA funcionan diferentes museos y espacios culturales. Además del Museo Sitio de la Memoria, en el predio está el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, de arte y memoria, y el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, donde se reivindica la soberanía argentina sobre las islas ocupadas por los ingleses.

En el medio está el edificio de la Secretaría de Derechos Humanos, aunque Baños tendrá asignado un despacho en el Ministerio de Justicia para representar simbólicamente un cambio de paradigma en las funciones que abarca su cartera.

Ese “cambio de paradigma”, según Baños, implica que la Secretaría no solo intervendrá en casos de lesa humanidad, sino que apuntará a reivindicar derechos esenciales de las personas, como la alimentación, la educación, la vivienda en ambientes sustentables. “Vamos a hacer foco en las víctimas de delitos, cualesquiera que sean”, puntualizó Baños en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en un reportaje concedido a Radio Mitre.

La Secretaría continuará participando en los juicios por delitos ocurridos durante la dictadura militar en virtud de compromisos internacionales y leyes que ha sancionado la Argentina. Pero el rango de acción se ampliará a apoyar a las víctimas de otros delitos con contención psicológica y física, lo que no implica que participará necesariamente como querellante en todos los procesos.

Memoria de la humanidad

Aproximadamente 800 centros de detención clandestinos que existieron en la Argentina entre 1976 y 1983 funcionaron como campos de concentración durante el terrorismo de Estado en nuestro país durante la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla que se llevó 30.000 desaparecidos.



Se calcula que por la Escuela de la Armada pasaron alrededor de cinco mil detenidos desaparecidos, que en sus pabellones sufrieron torturas, violaciones, robo de bebés, asesinatos. De esos cinco mil, solo sobrevivieron alrededor de 200 personas. Durante el Mundial 78’, organizado en Argentina como una suerte de cortina de humo a los crímenes que el Estado llevaba adelante, los partidos de la Selección Argentina en el Monumental (la cancha de River Plate) se sucedían y se escuchaban desde el predio de la ESMA a tan solo 20 cuadras, donde simultáneamente torturaban y mataban personas. La historia es oscura. El aire que se respira allí es denso aún al día de hoy.

Desde el inicio de la dictadura, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo piden por sus hijos desaparecidos y sus nietos nacidos en cautiverio, estableciendo un precedente en la historia de los movimientos sociales de derechos humanos a escala global.

La causa Malvinas también toca una fibra sensible de la argentinidad porque fue precisamente durante el último tramo de la dictadura que los militares llevaron adelante una guerra con un ejército poco preparado y conformado por adultos jóvenes y adolescentes enviados a morir contra las tropas inglesas ultra profesionales para salvar el espíritu del gobierno militar en una guerra insensata.