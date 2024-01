En el paro general de la CGT, la Izquierda se movilizará en una columna independiente

La Izquierda y sus diferentes organizaciones sociales anunciaron este sábado 20 de enero que también participarán del paro general que impulsa la Confederación General del Trabajo (CGT) al Congreso para el próximo miércoles, aunque señalaron que lo harán en el marco de una columna independiente.

La información se difundió este sábado a través de un envío de prensa, en el que también informaron que formarán parte de la medida organizaciones sindicales, sociales, piqueteras y de la cultura.

La izquierda y el cambio

También estarán en la marcha asambleas barriales, organizaciones de jubilados, de derechos humanos, de mujeres, ambientalistas y estudiantiles de ese signo político.

La movilización de las agrupaciones ligadas al Frente de Izquierda se llevará a cabo bajo la consigna: “Plan de lucha hasta derrotar el ajustazo de Milei y el FMI”.

Con relación a la marcha, el dirigente del Subte y referente del PTS-Frente de Izquierda Claudio Dellecarbonara, aseguró: “Nos parece muy importante que sea un paro activo, donde se puedan sumar todos los sectores que se están poniendo en movimiento".

“La respuesta a la rosca en el Congreso entre el gobierno y los dadores de gobernabilidad de siempre tiene que ser contundente”, manifestó.

Dellecarbonara anunció además que el martes 22 a las 13:30 ofrecerán una conferencia de prensa en la Plaza de los Dos Congresos para dar detalles de la participación de esta columna independiente que se movilizará el 24 de enero.

Un paro que es "inamovible"

En tren de despejar dudas respecto del paro del próximo 24 de enero, Héctor Daer, Secretario General de la CGT lo calificó como "inamovible" y justificó la decisión en que "hay una agresión colectiva muy grande contra distintos sectores de la sociedad", en referencia al DNU de desregulación de la economía y la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Paro nacional: ¿Abren los bancos el 24 de enero?

Respecto de la movilización prevista para el miércoles aseguró: "se van a sorprender por la cantidad de radicales que van a venir, además, es amplia a nivel político: va a haber peronistas, sectores de la izquierda", enumeró al insistir en que la protesta se basa en que "ningún ítem del DNU o la Ley es beneficioso para los trabajadores".

Héctor Daer, Secretario General de la CGT.



"Hemos hablado con un montón de legisladores que están en contra, toda la fantasía de que esto sí o sí se termina en enero o que es todo o nada, ya no está. Esto es un proceso que va madurando y el 24 no va a ser la CGT, van a ser los científicos, el deporte, los trabajadores, las cámaras pymes que ya dijeron que no van a descontar los días, es muy amplia la convocatoria y la concurrencia así como sectores en forma individual que van a ir a decirle al Parlamento, no le den la espalda al pueblo", afirmó.

En declaraciones a Radio Splendid, Daer consideró que el plan que lleva adelante el gobierno con sus reformas es sólo más pobreza. "Este plan solo sale con el ajuste sobre los más vulnerables y habrá en empobrecimiento sobre los activos de la Argentina", dijo.

Germán Martínez, sobre las negociaciones por la Ley Ómnibus: "Están por abrir la puerta al poder absoluto"

Por otra parte pidió que "las empresas argentinas tributen en la Argentina" al ejemplificar con la situación de Mercado Libre, al tiempo que sostuvo que durante el Gobierno anterior "no se hizo ninguna medida de fuerza porque no hubo ninguna ley ni disposición en contra de los trabajadores como ahora".

Insistió que el objetivo de la protesta es "decirle al Parlamento, no le den la espalda al pueblo". Y advirtió: "Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle si se cierra el Banco Central". También opinó que "la oposición debe reconfigurarse para ser un poco más amplia".

LR