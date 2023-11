Los dos candidatos a presidente, Javier Milei y Sergio Massa, se enfrentarán voto a voto el próximo 19 de noviembre. Una encuesta reciente ubica al líder de La Libertad Avanza a 6 puntos de su contrincante, el ministro de Economía y candidato del oficialismo. Sin embargo, hay un gran porcentaje de indecisos en un escenario que se muestra “abierto y dinámico” a diez días de la elección.

Se trata de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, que se realizó entre el 3 y el 8 de noviembre. El estudio tomó una muestra de 1017 casos, estratificada por región y ponderada según el voto de octubre pasado, con un margen de error de +-3,..

De acuerdo a los datos que obtuvo la encuestadora, el 37% dijo que votará a Javier Milei, mientras que un 31% lo hará por Sergio Massa. Desde la Universidad de San Andrés aclaran que sin contar los votos en blanco y los que no van a votar, las estimaciones “serían un 40% Milei; un 34% Massa; un 13% "No sabe" y un 10% "prefiere no responder".

Un escenario dinámico y votos que se definirán a "último momento"

Es por este último dato que analizan que la elección “está en manos de los indecisos”. En diálogo con PERFIL, Diego Reynoso, politólogo y director de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), explica que la indefinición aún es muy amplia. “Es muchísimo, son 23 puntos y eso puede ir para cualquier lado. Mi impresión es que muchos de ellos tienen un voto decidido y no lo quieren revelar”, dice.

Reynoso, también docente universitario, agrega que “una buena parte de estos votantes están esperando tener un poco más de información para ver qué hacer” el próximo 19 de noviembre en el cuarto oscuro.

En ese sentido, se especula que en muchos casos, parte de esos indecisos terminen inclinándose hacia uno u otro candidato para evitar que gane su competidor. Un ejemplo: si la tendencia en estos días sigue a favor de Milei, considera el politólogo, puede que haya mucha gente que opte por Massa.

“Veo un escenario abierto con una leve ventaja para Javier Milei. Se ve un escenario muy dinámico, un proceso en el que los votos se están definiendo a último momento, porque hay muchos votantes que no fue su primera opción ninguno de los dos, entonces se están tomando el trabajo de racionalizar un poco la decisión que vaya a tomar”, afirma Reynoso.

Qué pasa con los votos de Patricia Bullrich y Juan Schiaretti en el balotaje

En ese aspecto, la encuesta segmentó a dónde podrían ir los votos de quienes en primera vuelta no eligieron a ninguno de los dos candidatos actuales: “Segmentando encontramos que de los votantes de Bullrich un 62% va a Milei, un 21% no sabe o prefiere no responder; sólo un 3% dijo a Massa. Los votos de Schiaretti, un 18% a Milei, 15% a Massa; 16% va a votar en Blanco y.... atención: un 44% no sabe o prefiere no responder”.

De acuerdo a la identificación ideológica de los votantes, “del centro a la izquierda el voto es mayoritariamente favorable a Massa, del centro a la derecha el voto se va a Milei. El centro es el campo de disputa”, sostiene el estudio.

A 10 días exactos para los comicios donde finalmente se dirimirán estas dudas, se vislumbra un escenario abierto y dinámico, con un contexto político, económico y social que parece cambiar a cada momento.

