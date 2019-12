Los enojos de Cristina Kirhcner desde que se convirtió en vicecepresidenta

El incómodo saludo a Mauricio Macri, las indirectas a Elisa Carrió y el reproche a los vecinos de Puerto Madero, son los enojos (al menos públicos) que acumula Cristina Kirchner desde que asumió como vicepresidenta, con sólo tres días en el cargo. Pese a los intentos de Alberto Fernández por cerrar la grieta en los encuentros con el mandatario saliente, la exsenadora retomó el discurso combativo que caracterizaron a sus dos mandatos.

El pasado 10 de diciembre, cuando Macri corrió el telón rojo e ingresó al recinto del Senado, saludó en primer lugar a Alberto Fernández con un abrazo mientras Cristina se giraba y les daba la espalda. Pese a eso, el líder del PRO se le acercó y le dio la mano a la actual vicepresidenta. Los segundos que siguieron después fueron de máxima incomodidad para ella, que en todo momento decidió mirar hacia las bancas donde se encontraban los dirigentes políticos e ignorar al ahora exjefe de Estado.

El tenso momento se viralizó por todo el espacio virtual y durante gran parte del día la palabra "maleducada" fue principal tendencia en Twitter. Más tarde, durante los festejos en Plaza de Mayo, expresó: "Yo no soy hipócrita, no lo voy a ser nunca. Puedo equivocarme, puedo cometer errores, pero ustedes saben que digo lo que pienso y hago lo que siento".

Al día siguiente, miércoles 11 de diciembre, durante la asunción de Mayra Mendoza como intendenta de Quilmes, la dirigente vicepresidenta contó que había recibido la sentencia de la causa que había iniciado la diputada de la Coalición Cívica en 2016 contra su madre, Ofelia Wilhelm, por una presunta estafa a través de una cooperativa.

Nuevo Gobierno: quiénes integran la lista negra de Cristina Kirchner

"Mi madre se amargó mucho y sufrió mucho, porque no estaba acostumbrada a estas cosas de la política. Hoy sacaron una sentencia diciendo que se archiva la denuncia por inexistencia de delito, no existía delito", resaltó la ex mandataria. "Se murió sin saber que la habían acusado de algo que no siquiera era delito", lamentó.

En el último acto de asunción que presenció con Fernando Espinoza en La Matanza, Fernández de Kirchner reclamó que se realice una redistribución de la coparticipación y apuntó contra los porteños: "Vemos cómo un modelo que concentra aún más la riqueza construye un fantástico túnel para que a los vecinos de Puerto Madero no los molesten los camiones, mientras se inunda media provincia de Buenos Aires cada vez que llueve".

DR/FeL