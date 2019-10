Esteban Bullrich criticó la "soberbia" de Alberto Fernández de "marcar con el dedo acusador"

El senador nacional Esteban Bullrich aseguró hoy lunes 14 de octubre que durante el debate presidencial observó al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, con "mucha soberbia" y olvidándose que fue parte "del gobierno más corrupto" de la historia."Hay una soberbia de dirigirse a todos con el dedito levantado, diciéndonos como nos tenemos que portar, y volviendo a mentir además. Creo que ese no es el camino", manifestó Bullrich.



En declaraciones formuladas a radio La Red, el legislador indicó que durante el debate presidencial llevado a cabo anoche lo vió a Fernández "en una actitud de soberbia, de volver a marcar con el dedo acusador y no reconocer absolutamente nada". "Se olvida que estuvo a cargo de la jefatura de Gabinete en el gobierno más corrupto de la historia reciente argentina", agregó.

Jorge Fontevecchia: "Se vio muy incómodo a Macri durante el debate

El senador destacó que Alberto Fernández parece que "hubiera aterrizado hoy acá, que si no hubiese sido miembro de un gobierno que dejó 33 por ciento de pobreza, 240 mil millones de deuda, con inflación y que no resolvió problemas estructurales". "Si no nos hacemos cargo de eso, no hay manera de entender cómo lo van a resolver, ayer no propusieron con van a resolver los problemas", añadió.



Asimismo, Bullrich indicó que vio al presidente Mauricio Macri muy centrado, convencido del camino emprendido, reconociendo las cosas que faltan y los errores que se han cometido.

Quién ganó el primer debate presidencial, según los analistas

"El presidente reconoció ayer las cosas que están pasando, las buenas y la malas. El presidente está convencido de que este es el camino que nos sacará de los problemas profundos que todavía no hemos resuelto", señaló.