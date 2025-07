El diputado nacional Esteban Paulón exigió la renuncia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, luego de que se filtraran las imágenes de su reunión con el exagente de la CIA Tim Ballard. Además, el dirigente reclama que se realice un juicio político bajo las figuras de mal desempeño en el cargo y por la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

Cúneo Libarona le ofreció sus contactos judiciales, políticos y mediáticos a un exespía americano y la oposición exige su renuncia

En el video que se difundió se escucha que el ministro le ofrece a Ballard poner a disposición su red de contactos para limpiar su imagen. Además, le dice que le puede enviar una copia de la reforma del Código Penal que prevé enviar al Congreso. A pesar de que la Casa Rosada pretende restarle importancia al asunto, las imágenes desataron un escándalo.

Ballard se presenta en el mundo como un experto en el combate de la trata de personas y, en 2025, participó en operativos policiales que se realizaron en Argentina a través de la organización en la que trabaja, Aieral Recovery. En Estados Unidos, su país de origen, el exagente de la CIA tiene denuncias por agresión sexual.

Paulón lleva meses siguiendo su rastro en Argentina. En abril, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo nacional explique cuál es el vínculo de Javier Milei con este personaje y los detalles sobre los convenios firmados. Hasta ahora, no recibió respuestas.

La reunión entre Cúneo Libarona y Ballard volvió a poner el asunto en debate. Según Paulón, el encuentro se enmarca en la construcción de vínculos internacionales por parte de La Libertad Avanza con las extremas derechas del mundo. La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) es, según el dirigente, el punto de encuentro y referencia de buena parte de los dirigentes que aparecen en esta trama.

PERFIL: ¿En qué circuito ideológico podemos enmarcar la reunión que se filtró entre Cúneo Libarona y Ballard?

Paulón: El hilo conductor son las terminales con los sectores de la extrema derecha en Estados Unidos. De hecho, Milei se puso en contacto con Ballard en la CPAC. Laura Arrieta tuvo un rol porque es parte de CPAC Argentina.

Creo que es evidente que se intentó hacer lobby a través de Cúneo Libarona después de que Patricia Bullrich lo haya funado. Me parece que hay algo por recuperar ese vínculo. En ese universo hay varios nombres además del de Arrieta. Están Leonardo Scatturice, Santiago Caputo y Agustín Laje con su Fundación Faro. Hay una vinculación ideológica.

PERFIL: ¿Cómo se traslada esta vinculación ideológica a cuestiones concretas en Argentina?

Paulón: Hubo un posteo de Ballard en la CPAC de 2023, cuando conoció a Milei. En ese momento afirmó que se firmaba un convenio para colaborar y promover la lucha contra la trata. Nosotros presentamos un pedido de informes para saber qué pasó con eso. Después presentamos otro por las valijas de Arrieta.

Cuando se realizó la CPAC en Buenos aires inscribieron la asociación de Ballard en Argentina. También apareció un policía de apellido Soria -Nicolás Gabriel-, que se presentó como representante de la organización en el caso Loan Peña y ahora está detenido. Vinieron a embarrar la cancha.

Y también hubo un convenio con la Procuración de la provincia de Buenos Aires, que es la que permitió que Ballard participe de los operativos policiales en los que se presenta como caza pedófilo y que luego publica en sus propias redes.

Puede haber algunos puntos sin completa, pero la presencia es sintomática.

PERFIL: Se puede pensar que estos vínculos son con el Ejecutivo nacional, ¿cómo se explica el convenio con la Procuración bonaerense?

Julio Conte-Grand es un funcionario designado por María Eugenia Vidal. Primero fue procurador de Mauricio Macri en la Ciudad y después se fue a Provincia. Es uno de esos cargos que atraviesan el tiempo.

Conte-Grand ha tenido bastantes posiciones antiderechos. En su momento, por ejemplo, nos impugnó el tema de la identidad de género cuando salió el fallo de Florencia de la V. Finalmente, fue el procurador adjunto quien habilitó que el trámite avance. Es muy opus, tiene lógica que ahora firme un convenio con esta gente.

PERFIL: ¿Qué preguntas quedan abiertas?

Paulón: ¿Quién manda a Cúneo Libarona? Solo no va. Una ministra lo funa y un ministro le tiende la mano. No se entiende.

Sin dudas, tiene que ser alguien que esté por encima de Cúneo Libarona y de Bullrich, porque él no va a ir por la suya contrariando a la ministra. Pienso: o lo mandó Caputo o lo mandó Karina.

PERFIL: Bullrich no solo hizo declaraciones en contra de Ballard, sino que recibió a dos mujeres que lo denunciaron en Estados Unidos por agresión sexual. ¿Cómo se explica?

Paulón: Creo que dentro del gobierno hay un sector muy alineado a Caputo y Laje. De hecho, la Fundación Faro es dirigida por el hermano del asesor presidencial. Ellos están muy metidos en la rosca de la extrema derecha internacional y me parece que Bullrich no está ahí, ella es una liberal y tiene su propia espalda. De hecho, se sumó a La Libertad Avanza desde afuera, después de haber competido con otra fórmula.

A decir verdad, Bullrich fue la única que evitó una foto entre Ballard y Milei, que hubiera sido un bochorno. Al presidente lo llevan a esos lugares, fotografiarse con cualquiera como un monigote, mientras otros hacen negocios. En esta démosle la derecha a Bullrich, que lo salvó de una.

El asunto es que cuando el tema se calmó, apareció Cúneo Libarona. ¿Quién lo mandó? El ministro no fue por la suya.

PERFIL: ¿Cuáles son los argumentos para pedir la renuncia del ministro y un juicio político?

Paulón: El pedido de juicio político es por mal desempeño, es una evaluación política que no tiene consecuencias penales, sino políticas. De todas formas, la posible comisión de un delito le da otra fortaleza y otro cuerpo a este tipo de procedimientos.

Nosotros estamos planteando el pedido de juicio político bajo las figuras de mal desempeño en el cargo y por la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

Además, pedimos a la Oficina Anticorrupción que informe si esto constituye una violación a la Ley de Ética Pública.

PERFIL: El ministro le ofreció a Ballard un borrador de las reformas que pretende enviar al Congreso. ¿Cómo te imaginás que podría ser ese debate después de esta filtración?

Paulón: Un escándalo. Además, hasta ahora, los únicos proyectos de este tipo que avanzan son los que envía Bullrich vinculados a las fuerzas de seguridad.

No veo ninguna posibilidad de que llegue al recinto. Hace rato que está dando vueltas la idea de derogar la figura del femicidio, pero creo que no hay contexto en el Congreso. Entiendo que ellos también atan este tema a las falsas denuncias, que es otro de los temas que están impulsando. Una locura.

No me imagino que aparezca el proyecto. Además, ¿con qué cara lo mandas después de esto?, ¿cómo lo sostenés después de decir que lo creaste mirando una película en tu casa? No tiene ninguna seriedad.

Lo veo inviable en distintos sentidos. Terminaría siendo una reforma que te pidió un yanqui que tiene acusaciones en su país y que ya fue observado por una ministra de tu propio gobierno. Creo que todo lo que vimos fue una reunión de Cúneo Libarona para congraciarse con Ballard y fomentar los vínculos con la extrema derecha de Estados Unidos.

PERFIL: ¿Por qué es importante mirar con atención estos circuitos internacionales en los que se mueve La Libertad Avanza?

Paulón: Se trata de lugares que representan un proyecto político y un modelo de sociedad que es excluyente, desigual, que restringe derechos y responde a los lineamientos del Proyecto 2025 de Fundación Heritage, una organización de extrema derecha a nivel global.

Ellos hablan del lobby gay y no sé cuántas cosas más. Pero el verdadero plan global que existe es este, con acciones de mediano plazo para que la extrema derecha pueda incidir en la política de los países. Es una agenda del odio, de la xenofobia, de la homofobia y del machismo.

Entonces, cuando Milei se reúne con Vox en España; o cuando Laje se sienta con Orban en Hungría, eso es lo que estamos viendo. Hay una agenda para instalar un plan que nada tiene que ver con los valores propios de una sociedad como la de Argentina.