Un ex ministro de Vidal dio positivo y otros dos dirigentes de Cambiemos se tuvieron que testear

Alejandro “el conejo” Gómez fue ministro de Cultura de María Eugenia Vidal durante sus cuatro años como gobernadora bonaerense. Tras la derrota de Vidal, recaló como vocal del directorio del Teatro Colón. Y, si bien en las últimas semanas no estuvo reunido con la ex mandataria bonaerense, ayer se realizó el hisopado de Coronavirus y hoy le dio positivo. Si bien Gómez está asintomático, deberá estar dos semanas en cuarentena.

Gómez se suma a los dos secretario del Gobierno porteño, Emmanuel Ferrario (Asuntos Estratégicos) y Federico Di Benedetto (Comunicación) que ayer a la noche se anoticiaron con que, asintomáticos, también son portadores de Covid-19. Por ello, Horacio Rodríguez Larreta cambió su rutina y bajó la cantidad de reuniones al mínimo en estas horas.

Vidal y el efecto mariposa: el contagio llegó hasta Radio del Plata

Paralelamente, hoy a la mañana el ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, recibió el resultado negativo tras el hisopado que se realizó luego de haber mantenido contacto directo con el diputado provincial, Alex Campbell, el viernes pasado al mediodía. Si bien no tenía síntomas, Finocchiaro decidió realizarse el test de manera privada por precaución. Campbell había ido a visitarlo por diez minutos para entregarle unos papeles y se quedaron charlando en la puerta de la casa del ex titular de la cartera educativa con barbijo incluido.

Otro que se alivió fue el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, quien ayer a la noche también recibió un resultado negativo sobre Covid-19 tras realizarse el hisopado cuando se conoció que varios asesores del jefe de Gobierno porteño se habían contagiado. D´Alessandro es el civil que maneja la Policía de la Ciudad junto al vicejefe porteño, Diego Santilli.