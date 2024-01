Exclusivo: el Gobierno armó un equipo especial para la contención social en el conurbano bonaerense

El presidente Javier Milei y su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, activaron en la Secretaría de Niñez y Familia un armado con estrechos vínculos en el conurbano bonaerense con un objetivo claro: mantener un aceitado vínculo con las organizaciones sociales luego de las batería de medidas económicas que anticipan un durísimo inicio de gestión en un territorio caliente.

Pablo De la Torre es el hombre encargado de conducirla y fue designado oficialmente en el Boletín Oficial el martes pasado.

Fuentes del Gobierno explicaron que el criterio para seleccionar a los funcionarios que ocuparán cada casillero del organigrama están vinculados con la “experiencia” de gestión justamente en el territorio. Además, son todas personas que tienen en común la adherencia a la doctrina social de la Iglesia, según pudo reconstruir este medio.

La jefa de Gabinete de De la Torre será Lucía Rascovsky, mujer de su estrecha confianza. Fue secretaria de Desarrollo Social en el municipio de San Miguel y ha venido trabajando desde el triunfo de Milei en la segunda vuelta en el diseño de la Secretaría de Niñez y Familia. Tal como contó este diario, uno de los grandes objetivos del área es enfocarse en la infancia desde la etapa de gestación acompañando a las madres hasta los primeros años de vida.

Dirigentes que vienen del PRO bonaerense tendrán su propio peso en la estructura. Rodrigo Aybar fue electo el año pasado como concejal en Tres de Febrero. Es un hombre de Diego Valenzuela, intendente de buen vínculo con Milei (fue su compañero de universidad incluso). Aybar tendrá a cargo la Subsecretaría de Política Territoriales y será quien acapare gran parte del vínculo con las organizaciones.

Dentro de esta subsecretaría habrá un nombre llamativo: Guillermo Viñuales quien fue candidato en Lomas de Zamora en la última elección por Juntos por el Cambio. Viñuales tendrá a cargo una Dirección General que no aún no está definida. Un dato no menor: el lomense tiene desarrollo político en la Tercera Sección, es decir el sur del Conurbano.

Otra pata potente del área será la encargada de tener diálogo con la Iglesia Católica. El hombre elegido para ese rol es Agustín Sánchez Sorondo, sobrino de Monseñor Sánchez Sorondo quien se sentará en la silla de la Subsecretaría de Gestión Administrativa. Sánchez Sorondo viene de auditar la entrega de los alimentos y el manejo de las organizaciones sociales en relación a dicho reparto.

Según explican fuentes oficiales, Sánchez Sorondo tiene en su haber el haber desmantelado y transparentado “históricas” cajas de la política.

Ana Belén Marmora tendrá a su cargo la Subsecretaria de Políticas Familiares. Marmora es una dirigente de “pañuelo celeste” quien ha militado fuertemente contra la legalización del aborto. También militó en la Agrupación Frente Joven, que trazó vínculos y conocimiento con Javier Milei desde la incursión del Presidente en política.

Otros nombres también serán claves. Por ejemplo, el de Héctor Calvente quien también mantiene diálogo con las organizaciones. El secretario de Seguridad de San Miguel oficia como una suerte de “libero”, y cumple diversas funciones, siempre en el marco de una relación de profunda confianza con De la Torre.

Hay otros nombres vinculados con el Conurbano, como Claudio De Simone, quien fue funcionario de Tres de Febrero. Y algunos otros que trabajaron cerca de Gastón Di Castelnuovo (candidato a intendente de JxC en Ituzaingó).