Fuertes cruces entre Sturzenegger y senadores kirchneristas por el proyecto de propiedad privada

En un clima de alta tensión política, el ministro Federico Sturzenegger protagonizó duros cruces con senadores del bloque de Unión por la Patria durante el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado, donde se analiza el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa propone una amplia reforma normativa que abarca modificaciones en la ley de expropiaciones, el Código Procesal Civil y Comercial en materia de desalojos, el régimen de regularización dominial de barrios populares, la protección de tierras rurales, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Ley de Manejo del Fuego.

Defensa oficial: propiedad privada como pilar del modelo

En representación del Ejecutivo, Sturzenegger defendió el proyecto como parte de los dos pilares que —según afirmó— estructuran la política del Gobierno: el equilibrio fiscal y la libertad económica. En ese marco, sostuvo que la protección de la propiedad privada es un requisito indispensable para el desarrollo.

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El ministro vinculó la histórica fragilidad fiscal de la Argentina con la vulneración de los derechos de propiedad y advirtió que esa situación desalienta tanto la inversión local como extranjera. “Este proyecto es un compendio de leyes que han violado el artículo 17 de la Constitución y lo venimos a remediar”, afirmó.

Además, defendió cambios en el régimen de tierras rurales al señalar que cualquier operación con participación estatal —sea por una o mil hectáreas— debe contar con autorización, en contraste con la normativa vigente.

Críticas opositoras y reproches por el pasado económico

Desde el inicio del debate, los senadores peronistas aprovecharon la presencia del funcionario para cuestionar su trayectoria en la función pública. El jefe del bloque, José Mayans, puso en duda la legitimidad del proyecto al señalar que “también importa quién lo presenta”.

Mayans responsabilizó a Sturzenegger por su participación en políticas económicas de crisis anteriores: “Fue parte del equipo del megacanje que terminó en el desastre de 2001”, afirmó, y lo vinculó también con la emisión de Lebac en 2018, a la que calificó como el origen de un nuevo ciclo de endeudamiento.

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En la misma línea, el senador Martín Soria endureció el tono y calificó al ministro como “Destruczenegger”, al sostener que “todo lo que toca lo destruye”. Además, consideró su presencia como “una grotesca provocación” y lo acusó de haber tenido responsabilidad en episodios como el blindaje financiero, el corralito y el endeudamiento.

Réplica del ministro y contraataque político

Frente a las críticas, Sturzenegger respondió con ironía y rechazó las acusaciones. “Se hizo una mezcolanza de conceptos, me pone en gobiernos en los que no estaba”, afirmó, y negó cada uno de los señalamientos.

El ministro también contraatacó con un mensaje político dirigido al kirchnerismo: “¿Se preguntan por qué perdieron las elecciones? Porque se fueron dos millones de jóvenes del país”, sostuvo, al tiempo que defendió el proyecto como una herramienta para fomentar la inversión, el empleo y evitar la emigración.

“Defiendo que mis hijos se puedan quedar en la Argentina”, agregó, al justificar el paquete de reformas como una forma de eliminar lo que consideró “leyes de cerco” a la producción.

Nuevo cruce y cierre del debate

Sobre el final de la exposición, Soria volvió a tomar la palabra y redobló las críticas personales contra el ministro. “Dice que no tuvo nada que ver con el corralito, con el blindaje. Fue Secretario de Política Económica y renunció dos días antes de que Cavallo anuncie el corralito. Usted estuvo procesado”, le espetó.

El intercambio, cargado de acusaciones cruzadas y referencias al pasado económico reciente, marcó uno de los momentos más álgidos de la jornada legislativa y anticipa un debate complejo para el avance del proyecto en el Congreso.

En cuanto a la situación judicial de Sturzenegger por el megacanje de 2001, la causa tuvo un extenso recorrido en los tribunales federales. El exfuncionario fue procesado en primera instancia, pero años más tarde la Cámara Federal revocó ese procesamiento y dictó su sobreseimiento. Esa decisión fue posteriormente confirmada, por lo que el caso quedó cerrado sin condena en su contra.

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