La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, se volvió a referir a la relación turbulenta que por estos días hace que Alberto Fernández y Cristina Kirchner no se dirijan la palabra desde los incidentes en el Congreso el día de la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Senado, y aclaró al respecto que no tiene idea de "cuánto hace que no hablan", pero que para gobernar "no tenés que hablar todos los días".

"No tengo idea de cuánto hace que no hablan, ni le pregunto. ¿Hay alguna duda que existen diferencias políticas?. Hay muchas diferencias políticas que son muy notorias. No tenés que ser amigo, no tenés que hablar todos los días", afirmó la vocera presidencial en diálogo con Romina Manguel en Opinión Pública, Canal 9, en referencia a la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La pregunta surgió en la entrevista a raíz de la situación que previamente, el día jueves en su habitual conferencia de prensa, la vocera del presidente dio a conocer, cuando fue consultada sobre la reacción de Fernández ante los ataques al despacho de Cristina Kirchner y destacó que él “se comunicó, sin tener respuesta, con la vicepresidenta".

Sin embargo, Cerruti le quitó importancia a sus propias palabras, esta vez asegurando que "no es que no hay diálogo. En una situación especial, en la cual la vicepresidenta evidentemente estaba viviendo un momento particular porque apedreaban su despacho, le pidieron un mensaje y ella no lo dio. Esto fue lo que pasó y eso fue lo que respondí".

Ante la pregunta de los periodistas de las mesa y la postura de Manguel, la funcionaria señaló que la división dentro del frente no impidió que se votara a favor de que saliera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pese a que ese triunfo se debió al apoyo de la oposición: "El senado acababa de votar y 13 senadores de nuestro espacio político votaron en contra. 37 diputados habían votado en contra. ¿Hay alguna duda de que existe alguna diferencia política?" , remarcó.

Cerruti reconoció que Cristina Kirchner no respondió los llamados de Alberto Fernández

Cafiero y su cruce con Lanata: "Dickhead"

Luego le preguntaron qué opinaba acerca de la respuesta del ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, al periodista Jorge Lanata, a quien le devolvió una respuesta luego de la crítica por el discurso en inglés con el que abrió la Expo Dubai 2022: "Lanata said stupid things about me and I don't care. I think Lanata is a dickhead", había comentado Cafiero.

Cerruti no reprobó del todo la frase, y en su lugar remarcó: "Para mí fue un poco subido de tono, trató de hacerlo como una humorada. Mostrar que hablaba inglés y que podía hacer algo en inglés".

Cerruti sobre la inflación y el escenario internacional

Consultada por el anuncio "acelerado" que la semana pasada hizo el gobierno acerca de la "guerra contra la inflación" que comenzaría a librarse el viernes pasado, la funcionaria destacó: "El tema de la inflación se viene trabajando desde el inicio del gobierno, es un tema multicausal. La aceleración de la inflación empieza en la última semana, debido a la situación internacional, ya que Ucrania y Rusia son productores del 28% del trigo mundial. La ONU advierte que se viene una inflación en el precio de los commodities de los alimentos en el mundo del 30%".

El paquete de medidas contra los aumentos de precios que habían anunciado, se reveló que podrían incluir una ampliación del programa Precios Cuidados; establecer precios máximos para productos de primera necesidad; la creación de un fideicomiso para subsidiar el precio local de la harina, en una tarea de ir contra los "oligopolios".

Alberto Fernández declarará la "guerra" a la inflación desde la Casa Rosada

"Hay una lectura equivocada de pensar que la aceleración de esta semana tiene que ver con el anuncio o el preanuncio. La remarcación de la última semana tiene que ver con que sube el precio del petróleo, gas, trigo, girasol... empezás a tener otro tipo complicaciones por la guerra".

En esa misma línea argumentó: "En Europa esto piensa a incidir y se duplica la inflación, de 2 se va a 6. En Argentina la guerra acelera la inflación. No podemos permitir que la inflación se triplique en la Argentina como pasa en Europa".

"Va a haber más medidas en los comercios de cercanía, donde no funcionan los precios cuidados como en los supermercados. Vamos a acordar precios máximos y vamos a aplicar la ley de abastecimiento si es necesario. Todos los acuerdos que se puedan y todo lo duro con aquellos que se están aprovechando", concluyó Cerruti.

MM/fl