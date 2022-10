Ganancias para los jueces: el kirchnerismo va para adelante pero no tiene los votos asegurados de la oposición

La Cámara de Diputados aprobará miércoles por la madrugada el Presupuesto 2023 con un amplio apoyo político. Sin embargo, en la votación en particular del artículo 100, el que obliga a todos los funcionarios judiciales a pagar el Impuesto a las Ganancias, podría quedar en la nada.

En paralelo, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, dijo que “no buscan perseguir a nadie" con esa modificación y están dispuesto a ir hacia adelante con esta reforma.

"El Estado deja de recaudar, por este concepto, unos 237 mil millones de pesos anuales, “lo que equivale a un aporte solidario al año”, dijo en la precia de la sesión. “Estamos tratando de colocar a todos en igualdad de condiciones ante la ley”, remarcó.

Sin embargo, aun no están los votos asegurados. En Juntos por el Cambio la postura es dividida. El PRO iría por la abstención aunque algunos votarían en contra. En tanto, la postura del bloque UCR se divide entre la abstención y algunos votos positivos. Mientras que la Coalición Cívica mantendría su rechazo, al igual que en la votación en general.

Los únicos que están dispuestos a votar a favor son los radicales disidentes de Evolución Radical, pero son los únicos en la coalición y eso los incómoda porque no quieren queda como aliados del Gobierno. "Nos dejaron solos con el arco, pero no podemos mantener el privilegio", señaló a PERFIL uno de los diputados del espacio.

En los bloques del centro tampoco hay demasiado entusiasmo con esta iniciativa. En el Interbloque Federal que reúne a ocho diputados quieren tener una postura en conjunto, algo que difícilmente suceda. El bloque Socialista de dos diputados está a favor, pero el otro espacio que tiene referencia en Graciela Camaño está en contra. "La Negra no quiere saber nada y es un tema complicado para que salga por dos votos", explicó una fuente parlamentaria.

"Nos dejaron solos con el arco, pero no podemos mantener el privilegio"

Los mismo sucede con los cuatro diputados del Frente de Izquierda, que también va a votar en contra de este artículo. Se oponen a que los trabajadores judiciales tengan el mismo régimen de Ganancias que los jueces que cobran más de un millón de pesos. Además, insisten que el salario no es ganancia.

Del mismo modo están los cuatro ultraliberales de que representan Javier Milei y José Luis Espert, que votarán en contra de todo.

Así las cosas, el oficialismo tendrá varias horas para negociar con los distintos espacios para que salga este artículo. No les alcanza con los 114 votos propios que tienen (son 116, pero Cecilia Moreau solo vota para desempatar y Vanesa Siley representa al gremio y no votará). En las calles, los distintos gremios judiciales unificaron su reclamo para que no se apruebe.