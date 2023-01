Gerardo Morales: "Cristina debe prender velitas para que Milei crezca y debilite a Juntos por el Cambio"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó que el rol del diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei es "debilitar a Juntos por el Cambio" y señaló que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, "debe prender velitas todos los días a alguna Virgen para que crezca" en intención de voto.

Luego de que trascendiera que el ex presidente Mauricio Macri había consultado sobre la posibilidad de que el liberal llevara en su boleta a un candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, el titular del Comité Nacional de la UCR salió al cruce.

"Hay que tener mucho cuidado y no comernos cosas. La única fuerza política en condiciones de generar el cambio y de gobernar y de que el Frente de Todos deje de hundir al país es Juntos por el Cambio", sostuvo el norteño.

Gerardo Morales: “El kirchnerismo tiene que comprender que cumplió un ciclo”

En declaraciones radiales, el aspirante a la Presidencia consideró que "el rol de Milei en la política es debilitar a Juntos por el Cambio".

"Cristina debe prender velitas todos los días a alguna Virgen para que Milei crezca y debilite a Juntos por el Cambio y ellos seguir gobernando", lanzó.

De cara a las elecciones presidenciales, Morales señaló que tiene "buen diálogo" con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y anticipó que el martes se reunirá con la presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich; el líder del Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto; y el titular de la Coalición Cívica-ARI, Maxiliano Ferraro.

"Tenemos que ser muy disruptivos respecto de una gran transformación en la economía argentina para generar trabajo", destacó el jujeño.

Y añadió: "Somos varios los candidatos a Presidente, pero lo importante es que tengamos un programa de gobierno, un proyecto de país para impedir que nos sigan hundiendo el barco".

Macri deslizó que Milei lleve gobernador de JxC

Además, Morales afirmó que se debe "terminar con la cultura de la corrupción y la violencia, que ha implementado el kirchnerismo".

Finalmente, el gobernador de Jujuy criticó al Gobierno por haber invitado a la Cumbre de la CELAC a los presidentes de Cuba, Miguel Díaz Canel; Venezuela, Nicolás Maduro; y Nicaragua, Daniel Ortega.

"No me parece que haya que recibir a dictadores que violan los derechos humanos. No se puede recibir a esta gente que viola derechos sistemáticamente", subrayó.

Al ser consultado sobre si Maduro debería ser detenido al arribar a la Argentina, Morales respondió: "Hay que actuar con los mecanismos que hay internacionalmente".

