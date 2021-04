COVID: El Gobierno analiza "cierres por poco tiempo" ante el avance del virus

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezan este lunes 12 de abril en Casa Rosada una reunión con el comité de expertos epidemiológicos para si la segunda ola de coronavirus requiere de imponer más restricciones ante la saturación del sistema de salud. Antes de escuchar a los expertos, hubo una cumbre de Vizzotti con Fernán Quirós y Daniel Gollan, los ministros de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia.

Todos coinciden en que el sistema de salud va rumbo a un colapso y entre los que más preocupación mostraron están las autoridades bonaerenses que, según algunas versiones, consideran clave un cierre total por dos semanas para aplanar la curva de contagios de coronavirus.

En este sentido, fuentes que estuvieron en la reunión con Cafiero y Vizzotti dijeron que se analiza seriamente "cierres por poco tiempo" con fecha de entrada y de salida. "Si no bajamos la circulación de la gente, el virus no va a dejar de circular", explicaron. Los expertos mostraron preocupación por el comportamiento social. "No se respetan aforos en lugares cerrados, no se respeta la suspensión de las reuniones sociales y ante esto piden mayores controles. Quieren restringir reuniones presenciales. Piden medidas más restrictivas de circulación en el AMBA y grandes centros urbanos", dijeron en la Casa Rosada al resumir lo que piensan infectólogos y epidemiólogos.

Asimismo, los expertos afirmaron: "La segunda ola no es mas de lo mismo, el escenario no es igual, las nuevas variantes hicieron estragos en otros países. Es casi una 'nueva pandemia'". Sobre las últimas restricciones, opinaron que aún son recientes y que los resultados se verán después de 10 días. También pidieron restricción de actividades recreativas grupales, principalmente en espacio cerrados y deportes amateurs.

Cafiero y Vizzotti encabezaron la reunión del Gobierno con el comité de expertos epiodemiológicos.

En cuanto a las clases presenciales dieron el visto bueno para continuar con esta modalidad con las escuelas abiertas pero dijeron que hay que balancear con otras actividades que deben tener restricciones.

Cafiero, en tanto, destacó "la posibilidad de escuchar y tener la mirada de los expertos sobre como se viene gestionando la pandemia y el escenario futuro".

El encuentro contó con la participación de los ministros Eduardo "Wado" de Pedro (Interior), Sabina Frederic (Seguridad) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social). En la reunión, que inició a las 18:40 en el salón de los Eva Perón del primer piso de Balcarce 50, también estuvieron presentes el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, entre otros.

Fuentes de Casa Rosada recordaron a la agencia NA que que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado el pasado jueves "le permite a cada jurisdicción tomar más medidas de restricción". "El DNU le permite a cada jurisdicción tomar más medidas de restricción, no menos. Si observan focos, pueden actuar sin pedir autorización", detallaron.

COVID: pese a restricciones, hubo casi 20 mil casos y 68% de ocupación en terapia

Anteriormente, Vizzotti se había reunido con sus pares de la Provincia y Ciudad de Buenos Aires que también analizaron estrategias para dar respuesta a la segunda ola de COVID-19 como generar acciones tendientes a contar con camas de terapia intensiva. Posteriormente la cartera sanitaria nacional consensuó abordajes con el sector privado.

Con el fin de consensuar la reorganización del sistema de salud para dar prioridad a la atención de la enfermedad COVID-19 ante el ascenso de casos de coronavirus y su impacto en la ocupación de camas, la ministra de Salud de la Nación encabezó una videoconferencia de la Mesa de Coordinación de AMBA en la que participó su par bonaerense, Daniel Gollan, y porteño, Fernán Quirós, como así también la titular del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), Luana Volnovich. Posteriormente se reunió con representantes de la Unión Argentina de Salud (UAS) que nuclea a la mayoría de las organizaciones de medicina privada del país.

La ministra indicó que “la recomendación es reorganizar las cirugías programadas que se puedan postergar y sostener la atención ambulatoria y las acciones de prevención”, al tiempo que explicó que la situación es distinta a la del año pasado porque “aunque este desafío nos encuentra con un sistema de salud más robusto, con más conocimiento del virus, nuestro equipo de salud con mayor experiencia y casi el 95% vacunado con la primera dosis, hay mayor circulación de personas, accidentes de tránsito, un aumento acelerado de casos, nuevas variantes del virus y el sistema de salud tiene un límite”.

Disponer de camas para COVID del sector privado

Vizzotti destacó la importancia de mantener una mirada federal para que “cada jurisdicción tome acciones según las particularidades de su sistema de salud y de la situación epidemiológica”. Mientras que en lo que respecta al subsector privado de la salud, la titular de la cartera sanitaria también recomendó establecer “una reorganización de los servicios para generar disponibilidad de camas, buscar opciones de aislamiento para leves, y mantener las recomendaciones de cuidado, tratando de generar el menor impacto económico y el mayor impacto en minimizar la transmisión del virus”.

Durante ambas reuniones, tanto las autoridades sanitarias nacionales como de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, así como los representantes del sector privado renovaron el compromiso con la atención de los pacientes y coincidieron en la necesidad de articular estrategias entendiendo las particularidades de cada sector, pero jerarquizando en primer término las necesidades de esta pandemia ya que se espera un período de tensión en el sistema de salud ante el crecimiento de contagios.

Quirós, preocupado por la suba de contagios de COVID

Con respecto a la situación en la Ciudad de Buenos Aires, Quirós advirtió que hubo una aceleración muy importante en el uso de camas de terapia intensiva “en un período en que sistema se encontraba dando respuesta a demanda contenida de patologías no COVID-19 por eso es importante “que todos los efectores reprogramen las actividades programadas” y sostener las que son de urgencia y emergencia.

COVID: Vizzotti, Quirós y Gollan, en alerta por la saturación de las camas de terapia

En coincidencia, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, manifestó que “también vemos una sobrecarga muy significativa en todas las líneas, desde las llamadas al 148 que saturó la capacidad de atención y en la última semana en el conurbano tuvimos un balance de 298 camas positivas de internación por COVID”, quien estimó que en los próximos 10 días recibirán más pacientes en correlación con los casos positivos de la semana pasada. Es por eso que indicó que “estamos trabajando para desestimular las internaciones que no sean estrictamente necesarias”. En ese sentido, una de las versiones que se desprendió de la reunión es que la provincia de Buenos Aires tiene la intención de un cierre total por 15 días.

De la reunión con el subsector privado participaron la jefa de Gabinete; Sonia Tarragona; los secretarios de Equidad en Salud, Víctor Urbani; de Calidad en Salud, Arnaldo Medina; el subsecretario de Medicamentos e Información Estratégica, Gastón Morán y el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini; mientras que por parte de la UAS, participaron Guillermo Lorenzo y Mario Lugones, entre otros.

