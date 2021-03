El Gobierno pone en la mira las PASO ante la suba de casos

Ante la suba de casos de coronavirus y el temor a que explote la segunda ola, el Gobierno nacional comienza a poner en la mira las elecciones legislativas 2021 y analiza la posibilidad de postergarlas. Referentes del oficialismo y la oposición compartieron una reunión y acto en Casa Rosada en la que se habló de qué va a pasar con las PASO si el Covid-19 no da tregua.

Luego de que ayer se registraron más de 14 mil contagios, cifra a la que no se llegaba desde octubre, y se confirmara la transmisión comunitaria de las nuevas cepas, en especial la de Manaos, el Gobierno comenzó a explorar la posibilidad de postergar las elecciones 2021.

La suba de contagios reflota la idea en el oficialismo, impulsada por algunos gobernadores, de que no haya PASO. Sin embargo, esto debe ser aprobado en el Congreso y parece poco probable que se suspendan, aunque la oposición dejó abierta la posibilidad de que se posterguen en caso de que la pandemia haga imposible la realización de los comicios. Según pudo saber PERFIL, la oposición le dijo al oficialismo que este tema debe debatirse en el Congreso y no en esa reunión y que Máximo Kirchner planteó que la posible suspensión tiene que estar atada a parámetros claros, aunque dijo que se priorizaría la ocupación de camas y la mortalidad, pero no tanto la cantidad de contagios. Desde el PRO aclararon que no hubo ningún acuerdo para suspender las PASO y que no hay lugar para para eso.

En Casa Rosada compartieron un acto y reunión el ministro del Interior, Wado De Pedro, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Del encuentro también participó la oposición de Juntos por el Cambio representados por el diputado y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

Al salir del encuentro, Ritondo dejó entrever que es posible una postergación de las PASO previstas para el 8 de agosto próximo a causa de la pandemia de coronavirus: "No creo que se suspendan las PASO, podemos hablar de más tiempo o menos tiempo".

En ese sentido, el legislador indicó que "hay un montón de charlas informales, viendo como se sucede esta pandemia", para luego decidir si se postergan o no las PASO. No obstante Ritondo subrayó que "las PASO, como las (elecciones) generales (previstas para el 24 de octubre venidero), son las reglas de la democracia, que no pueden ser alteradas, mucho menos en un año electoral".

El calendario electoral prevé para el 10 de mayo la fecha límite para efectuar la convocatoria a las PASO, según lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Por su lado, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, salió a aclarar en Twitter: "Como presidente de la @UCRNacional e integrante de @juntoscambioar aclaro que de ninguna manera hay un acuerdo con el oficialismo sobre la postergación de las elecciones. La opinión de cualquier provincia, por más importante que sea, no puede determinar un acuerdo para el resto".

El encuentro encabezado por De Pedro, que se desarrollo en el Salón de los Escudos de la planta baja de la Casa Rosada, fue por la firma del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires.

Según pudo constatar la agencia Noticias Argentinas, De Pedro arribó a Balcarce 50 pasadas las 16:00 junto a Sergio Massa y Máximo Kirchner. Fuentes oficiales precisaron a NA que el ministro del Interior compartió, junto a Massa y Kirchner, un almuerzo en la Residencia de Olivos con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Durante el acto que se desarrolló en la sede del Gobierno nacional se dictó la normativa reglamentaria necesaria para la instrumentación y funcionamiento del PREIMBA que tiene una asignación de cinco mil millones de pesos.

Los fondos fueron transferidos a la Provincia, que realizará la distribución de los recursos del PREIMBA teniendo en cuenta el 50% del Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 50% del índice de ingresos del año 2019.

La actividad contó con la participación del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el diputado del PRO Cristian Ritondo, y los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Jorge Macri (Vicente López) y Marisa Fasi (Cañuelas).

Tras el encuentro, Ritondo precisó en diálogo con NA que "la reunión sirvió para poner en práctica una ley se había votado en septiembre del año pasado, donde se volcaban cinco mil millones de pesos en obras de infraestructura con ventajas fiscales".

"La ley tenía que ver con la salida de la pandemia e involucraba dos cosas: el parate que habían tenido todas las obras en la provincia de Buenos Aires y todo el país, y la toma rápida de mano de obra para reimpulsar a distintos trabajadores", explicó.

Ante la consulta de NA respecto de si el encuentro de esta tarde se enmarca en un primer acercamiento de la oposición al Ejecutivo nacional, respondió: "El Parlamento es un lugar donde, desde las miradas diferentes, tenemos que encontrar miradas similares en distintos temas. Éste fue un tema en donde nos encontramos como nos encontramos en muchos temas que votamos en conjunto".

"Más allá de las críticas que tenemos a la ley de Ganancias, hemos votado juntos. Todas las leyes han salido fruto de un consenso. Hay muchos consensos, y diría que la mayoría de las leyes que estamos votando tiene que ver con el consenso", dijo.

Por último, Ritondo concluyó: "Es parte del equilibrio parlamentario que hay hoy, y ojalá que la elección (legislativa) que viene permita tener aún más equilibrio".

"El equilibrio hace llegar a consensos que cuando hay una mayoría automática es medio imposible. No hay consenso en la Reforma Judicial, no hubo consenso en el impuesto a la riqueza. No nos van a encontrar en ninguna que vaya contra los valores que defendemos", agregó.

