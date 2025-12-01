Grieta de periodistas: la pelea entre Joni Viale y Viviana Canosa

La tensión entre Jonatan Viale y Viviana Canosa dejó de ser un rumor del ambiente para convertirse en un choque abierto que expone, una vez más, cómo la grieta también divide a los propios medios. El conflicto estalló el 13 de noviembre de 2025, cuando Canosa, desde su ciclo en Carnaval Stream, cuestionó con dureza un comentario de Viale sobre el Juicio a las Juntas. Él lo había comparado con la causa Cuadernos al decir: “El Juicio a las Juntas duró siete meses y medio… esto lo quieren llevar al 2030”.