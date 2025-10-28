Guillermo Francos descartó asumir otro cargo en el Gobierno: “No creo que esté en posición de ir a otro lugar en el Estado”

En medio de las versiones sobre nuevos cambios en el gabinete de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó este martes que no se imagina ocupando otro cargo dentro del Gobierno nacional. El funcionario, uno de los más cercanos al Presidente y articulador político con los gobernadores, aseguró que ya cumplió el rol que se le encomendó y que el propio Milei “valora” su tarea.

De esta manera, Francos descartó las versiones sobre su eventual reemplazo al frente de la Jefatura de Gabinete y una posible designación en otra área del Ejecutivo. “Empecé siendo ministro del Interior, el Presidente me pidió que fuera jefe de Gabinete. Si él cree que tiene que generar un cambio, lo hará, pero no creo que yo esté en la posición de ir a ningún otro lugar dentro del Estado”, sostuvo.

“Después de ser jefe de Gabinete, ¿qué le puedo pedir al Presidente? ¿Qué me pueden ofrecer? Nada. He cumplido un rol que el Presidente valora. No creo que yo esté en la posición de ir a otro lugar en el Estado”, señaló en radio La Red.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En qué quedaron los cambios del Gabinete presidencial tras la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas

Las declaraciones llegan en el contexto en que Javier Milei define una reconfiguración del Gabinete para diciembre. Los cambios confirmados hasta ahora incluyen las áreas de Seguridad y Defensa, ante el ingreso de Patricia Bullrich y Luis Petri como legisladores, además de Manuel Adorni, quien dejará la vocería presidencial para asumir como diputado porteño. Además, este martes Pablo Quirno jurará como nuevo responsable de la Cancillería, en reemplazo de Gerardo Werthein que la semana pasada presentó su renuncia.

Francos también se refirió a la estrategia política de cara a la nueva etapa de gestión. Según el funcionario, La Libertad Avanza ganó los comicios por el “temor al pasado y al populismo”, y porque Milei “se puso la campaña al hombro y recorrió el país”. Aseguró también que “la gente apoyó al Presidente mayoritariamente por temor a volver a lo que habíamos vivido hasta diciembre de 2023”.

Con vistas a la próxima composición legislativa, el jefe de Gabinete destacó el “entusiasmo” dentro del oficialismo: “Con solo 35 diputados y seis senadores logramos aprobar leyes importantes. Calculamos lo que podremos hacer con más de 90 diputados y 20 senadores. Queremos una Argentina en crecimiento y lo vamos a lograr con esta nueva mayoría”.

En relación con los consensos políticos, Francos enfatizó que el Gobierno mantiene diálogo permanente con los gobernadores. “No es algo novedoso. Todas las semanas hablamos, vienen aquí o viajamos nosotros. Lo que el Presidente planteó es que entramos en una etapa de construir acuerdos para aprobar leyes y consolidar las reformas que están en carpeta”, concluyó.

GD / EM