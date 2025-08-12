El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, instó al presidente Javier Milei a recordar a los gobernadores que apoyaron al Gobierno desde el principio de su gestión, y que ahora son blanco de críticas por parte de referentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA).

“Le dimos las herramientas que necesitaba para seguir adelante. Hicimos lo imposible para acompañar y ayudar. Y lamentablemente ponen a todos en la misma bolsa, ya sean gobernadores o legisladores. Se habla livianamente de traición. La lealtad es ida y vuelta. El Gobierno no ha tenido esa misma devolución con nosotros”, declaró en una entrevista en LN+.

El mandatario señaló que aunque no se siente “traicionado” por la administración de Milei, su situación personal es “complicada”. “Hemos tenido elecciones provinciales. Durante los comicios, dirigentes de LLA se ocuparon de decir barbaridades sobre mi persona. Recibí agresiones y difamaciones. Entonces, ¿piden que los acompañemos y me difaman?“, cuestionó.

Agregó: “Siento que quedé en el medio. Tengo una situación complicada. Acompañé porque creía que este era el camino. Confíe y tenía la esperanza de que fuera así. Además, si al Gobierno le va mal, a todos nos va mal”.

En la entrevista Sáenz manifestó observar una “intransigencia muy grande” en relación al déficit fiscal: “A mi me parece muy bien que el Gobierno y los funcionarios peleen por el equilibrio fiscal. Pero tiene que ir de la mano de equilibrio institucional y equilibrio social. Son tres patas”.

En esa misma línea indicó: “El ‘Triángulo de Hierro’ -núcleo de poder dentro del oficialismo integrado por Javier y Karina Milei junto a Santiago Caputo- debería estar conformado por equilibrio social, institucional y fiscal. A muchos funcionarios del Gobierno les falta un baño de pueblo y humildad”.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, habló sobre los vetos presidenciales

Durante la entrevista, Sáenz se refirió a los vetos del Ejecutivo sobre el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. En cuanto a la moratoria, expresó su desacuerdo, y al mismo tiempo ofreció una “pequeña solución” para financiar el incremento de las jubilaciones.

“Saquemos la plata de los planes sociales que se les dan a todos los extranjeros que se vienen a vivir al país. Es una monstruosidad de dinero. Muchos de ellos cruzan la frontera, tienen a sus hijos acá, se les otorga la doble ciudadanía y cobran una Asignación Universal por Hijo (AUH). Es una completa locura”, planteó.

De modo similar se expresó respecto a la discapacidad, aunque aclaró: “Hay que sacarle el soporte a quienes lo tienen sin ser personas con discapacidad. Pero mientras se esperan las auditorías, pagan justos por pecadores”.

En medio de la disputa con la Nación por la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los impuestos sobre los combustibles líquidos, Sáenz coincidió en la necesidad de reducir la carga tributaria sobre los ciudadanos y propuso: “Todos los demás impuestos que queden deberían ser coparticipables”.

“A nadie le gustan los impuestos. Las retenciones también son espantosas. Pero hay una discusión que hay que dar también. Si bien tenemos que eliminar muchos, los que queden deberían ser coparticipables”, añadió.

Finalmente, hizo un breve comentario sobre la cadena nacional que ofreció Milei el viernes pasado, en la que defendió con firmeza el equilibrio fiscal. “Es más de lo mismo. Seguimos hablando del equilibrio fiscal. Se aferra a eso. Pero detrás hay mucha gente que sufre. Hay que buscar la forma de hacer al sistema previsional solvente, potente y que funcione. Pero también veamos el tema laboral. Si no se resuelve eso vamos a seguir este círculo vicioso”, concluyó.

