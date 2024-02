Tras la liberación de Nahuel Morandini y Roque Villegas, quienes estuvieron 50 días detenidos en Jujuy por haber publicado mensajes sobre la paternidad y una presunta infidelidad de la esposa del ex gobernador de la provincia, Gerardo Morales, una tercera acusada en el caso se manifestó sobre el caso y expresó que "tiene miedo de volver a la provincia".

Se trata de la arquitecta Lucía González, amiga de Morandini y Villegas, y que había sido señalada por el dirigente radical como la "ideóloga" de difundir información falsa y que detrás de esto habría "una organización delictiva que es de un grupo de la Tupac Amaru", agrupación fundada por Milagro Sala.

Gerardo Morales: "¿Qué le digo a mi hija cuando me pregunte quién es el padre?"

"Con la escalada de esta semana no duermo hace unos días y me pongo muy nerviosa cuando hablo. No hago esto en la vida. Tengo miedo de volver", planteó González en diálogo con radio Futurock. Sobre ella pesaba una orden de captura, ya que se encuentra de vacaciones en Uruguay, pero el fiscal jujeño Walter Rondón pidió que se suspenda para que se ponga a disposición de la Justicia.

"El fiscal me ha hecho ofrecimientos verbales, de ponerme a derecho y no se qué. Pero con los ofrecimientos no me siento segura. No siento que sea una causa justa". En esa línea, consideró que un caso basado en publicaciones en redes sociales "correspondería una injuria, una calumnia, pedir una disculpa pública, otro tipo de resolución" y no este "ensañamiento contra un grupo de amigos".

"Me preocupa mi situación psicológica, física, perdí pelo, estoy toda brotada de los nervios, de no dormir, estoy en un loop. Aunque hayan liberado a Nahuel y Roque, esto no terminó", sostuvo la arquitecta sobre la situación del docente universitario y el trabajador independiente con quienes comparte un grupo de Whatsapp.

Nahuel Morandini y Roque Villegas detenidos por tuitear sobre la esposa de Gerardo Morales.

Por otro lado, la mujer denunció que hay un hostigamiento en contra de su familia y que se halla intimidada por uja persecución en su contra. "Estando de vacaciones me enteré que había camionetas sin patente que preguntaron y hostigaron a mis vecinos preguntando por mí, si yo vivía ahí, cuándo volvía y si había cámaras de seguridad en la zona", dijo González.

"Le dijeron a mi mamá que venían de delitos informáticos, o algo así, y ella les dijo que si tenían alguna citación por escrito que la dejaran", comentó. También sostuvo que de la manera en que se sucedió el accionar judicial, "son modos que ya estaban ocurriendo en nuestra provincia".

Los motivos de la causa

La defensa de González sostiene que ella se encuentra en la insólita situación de enfrentar una causa penal, y pidieron que además de la suspensión de la orden de captura haya una "exención de prisión". Según señalaron, sus dichos “nunca salió del ámbito reservado, privado" del grupo que comparte en la mencionada red social y que aseguró que se creó en el pasado Mundial de Qatar para "organizar una comida".

"Tenía un chisme que ya pululaba por todo Jujuy, en el laburo ya todos estaban hablando del tema", dijo sobre los rumores que apuntaban a una presunta infidelidad de Tulia Snopek, pareja de Morales, con un integrante de la banda Los Tekis, y que presuntamente la hija del matrimonio sería del artista.

"Yo tengo cosas más importantes en mi vida que inventar esto, era un chisme que circulaba. A partir del lunes como que están diciendo que yo orquesté esta situación, lo cual no es cierto, es mentira", argumentó.

La situación de Morandini y Villegas

El fiscal Rondón solicitó este martes la suspensión de la orden de detención para que la causa pueda avanzar, ya que esto no podría suceder si la acusada no está presente.

En declaraciones a Radio Mitre, el exgobernador jujeño había defendido el accionar de la Justicia y comentó: "No se trata de una causa por tuitear en Jujuy, sino que es una causa organizada por Morandini y Villegas por organizar, planificar, crear, difundir y tornar incierta y alterar la identidad de una niña de dos años y por lesiones psicológicas agravadas por violencia de género en el caso de mi mujer".

"Quiero que este tema llegue a al Corte porque es un limite y yo quiero justicia. ¿Quién me repara a mi el daño psicológico? ¿Qué le digo a mi hija de dos años cuando me pregunte quién es el padre?", planteó Morales, al decir que la Constitución "no avala la información y las noticias falsas".

Morandini y Villegas fueron liberados este lunes después de pasar 50 días en prisión de manera preventiva tras compartir mensajes y posteos irónicos sobre los rumores mencionados. Los dos hombres continuarán procesados pero el fiscal de Jujuy consideró que no hay riesgos procesales.

FP/ff