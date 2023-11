Leandro Báez, el hijo menor de Lázaro Báez, ambos involucrados en la investigación conocida como ruta del dinero K, dijo que "la gente se cansa de ver siempre a los mismos" en el poder, dando a entender que votó a Javier Milei en las elecciones. “Todos queremos un cambio. Todos piensan que porque yo soy el hijo de Lázaro voy a votar a un kirchnerista; y no, tengo una familia, tengo que ir al supermercado a comprar y uno sabe lo que cuesta el día a día”.

“Se van rotando los puestos pero siempre son los mismos.” dijo Báez. “Milei era una cara nueva, con cosas que decía que por ahí en algunas podemos coincidir y en otras no, pero siempre dijo lo que pensaba”, cuenta Leandro sintiéndose identificado con Milei como ciudadano.

“El problema de este país son los políticos, por eso no me gustan. Ahora se quejan de que perdieron la provincia, pero nunca hicieron nada”, opinó Leandro.

“¿Estás diciendo que no votaste a Massa, votaste a Milei?”, le preguntó Luis Gasulla, en radio Radio Rivadavia. “Todos queremos un cambio” reflexionó Báez y agregó: “Por ahí podés tener tus principios, pero si no coincidís con lo que está pasando creo que hay que pegar el volantazo”.

Según Leandro, desde noviembre del año pasado que no tiene diálogo con su padre y argumentó: “A él no le gusta que le diga lo que pienso y si no comparto cierta gente que tiene alrededor, no me voy a juntar con él”. Recuerda que cuando iba a visitarlo al penal de Ezeiza “estaba todo bárbaro” a pesar de las diferencias, pero que cuando no lo veía, “le comían la cabeza”.

Al ser consultado sobre la investigación de la ruta del dinero K, en la que estuvo involucrado, Leandro Báez compartió que mantuvo una conversación intima con Leonardo Fariña, en la cual el exfinancista le explicó su versión de por qué tomó ciertas acciones. Desde Santa Cruz, relató: “Obviamente, le pregunté por qué nos arrastró a mi hermano y a mí. Si el problema no era con nosotros, por qué nos metió en la misma bolsa”, y añadió: “No sé si [la causa] fue un vuelto, una cama, con esto de que todos se tiran carpetazos".



Los Báez en La Ruta del Dinero K

La Justicia condenó a 12 años de cárcel al empresario Lázaro Báez en el juicio por la ruta del dinero K. Báez fue sentenciado por el delito de “lavado de activos agravado” a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.

Los magistrados condenaron también a Martín Báez (nueve años de prisión), Leandro Báez (cinco años), Luciana y Melina Báez (ambas con tres años, con cumplimiento en suspenso). Además, Fariña (cinco años con una reducción de tres por su colaboración como arrepentido), el abogado Jorge Chueco (ocho años), el contador Daniel Pérez Gadín (ocho años), Fabián Rossi (cinco años), y el financista Federico Elaskar (cuatro años).

En otro aspecto, al contemplar la esfera política, subrayó que lo que no le agrada son los políticos, no la política en sí. Al preguntarle si conoció a Néstor Kirchner, afirmó: “Fue uno de los pocos políticos que me llamó la atención conocer”. “Yo siempre digo que a los políticos de acá, demasiado les duró el restaurante abierto a pesar de la muerte del cocinero”, destaca Báez.

