Hugo Moyano cruzó a la CGT por no pedir bono de fin de año: "Que se callen la boca"

Pese al pedido de unificación de la CGT por parte de Alberto Fernández, el líder camionero Hugo Moyano mantiene la distancia con los referentes sindicalistas y este martes 26 de noviembre volvió a cruzarlos por el bono de fin de año. "Lo que han expresado es un error", consideró respecto a la negación de algunos gremios de reclamar el pago extraordinario para las Fiestas, ante la difícil situación económica que deberá enfrentar el próximo gobierno.

"Lo que han expresado es un error. Si ellos creen que sus salarios son lo suficientemente amplios como para no pedirlo, que se callen la boca, pero que no creen un clima de que nadie está en condiciones de dar un aumento de salario", sostuvo el referente gremial en diálogo con FutuRock.

El titular de la CGT, Héctor Daer, había adelantado que "donde la actividad dé para pedir el bono, el sindicato lo va a pedir, pero la situación económica no es de puja distributiva, sino que las fábricas están en un 50 por ciento paradas". Además, José Urtubey, dirigente de la Unión Industrial Argentina, también expresó que es muy difícil que la industria pueda pagar el bono porque el año termina con "un desastre que era anunciado".

Sin embargo, Moyano destacó que los empleados de su sector acordaron recibir un bono de 20 mil pesos y subrayó que "habría que preguntarle a los trabajadores de cada sindicato de la CGT si están de acuerdo con lo que dicen sus dirigentes. Yo estoy seguro de que no lo están, porque el salario ha perdido poder adquisitivo de una forma tremenda y en los últimos tiempos, más. Al que le falta el plato de comida es al trabajador".

El Gobierno anunció que no habrá bono de fin de año para estatales

Consultado sobre si esta postura dificulta la unidad de la central obrera, el líder camionero aseguró: "No sé si me aleja de la CGT. Éso lo verán ellos. Entre todos hemos decidido apoyar en la medida de las posibilidades al Gobierno electo para ayudarlo a salir de esta situación, pero de ahí a resignar los derechos de los trabajadores hay un camino muy largo. El que lo quiera hacer o esté acostumbrado a hacerlo, que lo haga. Nosotros no estamos dispuesto a hacerlo".

"Nunca nos alejamos de la responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores. Cada uno actúa acorde a lo que le dicta la conciencia. Sabemos la situación del país, pero de ahí a resignar y a que sigan siendo los trabajadores lo que paguen los daños que ha hecho la político eso no lo podemos aceptar. Todos tenemos que poner algo. Pero los trabajadores hace mucho que lo vienen haciendo. Hay salarios que dan pena", agregó.

DR/FeL